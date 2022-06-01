何詩蓓等東京奧運獎牌得主領銜　商場辦38名本地女運動員相展

奧海城本月將展出38位香港女性運動員的硬照，當中包括奧運獎牌名將何詩蓓、李慧詩及余翠怡。



「香港婦協六藝體藝—香港傑出女運動員相冊」展覽將於6月16至19日期間在奧海城舉行，將展出38位本地女子運動員的照片，涵蓋多個運動項目。

獲展出照片的運動員包括多位歷屆奧運獎牌得主，有1996年亞特蘭大滑浪風帆金牌得主李麗珊、在2012倫敦奧運及去年東京奧運都奪得銅牌的場地單車代表李慧詩，東京奧運雙銀得主、游泳代表何詩蓓，空手道個人形銅牌得主劉慕裳，和女子乒乓團體銅牌組合杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，還有在歷屆殘奧獲7金3銀1銅的輪椅劍擊代表余翠怡。

相展地點：奧海城2期地下中庭日期及時間：6月16日（下午4時至10時）、6月17至19日（上午10時至晩上10時）相展運動員名單：

李麗珊（滑浪風帆）、李慧詩（單車）、何詩蓓（游泳）、劉慕裳（空手道）、杜凱琹（乒乓球）、李皓晴（乒乓球）、蘇慧音（乒乓球）、馮月華（殘疾人劍擊/乒乓球）、梅艷玲（殘疾人劍擊）、曹萍（殘疾人田徑）、黃美蘭（殘疾人田徑/保齡球）、梁瑞媚（殘疾人射擊）、梁惠玲（智障人士乒乓球）、余翠怡（殘疾人劍擊）、陳蕊莊（殘疾人劍擊）、黃家汶（智障人士乒乓球）、陳念慈（羽毛球）、李暉（武術）、吳小清（武術）、車菊紅（保齡球）、王晨（羽毛球）、吳安儀（桌球）、耿曉靈（武術）、江旻憓（劍擊）、李嘉文（賽艇）、何劍暉（赛艇）、吳家樂（游泳）、趙詠賢（壁球）、帖雅娜（乒乓球）、葉姵延（羽毛球）、蔡曉慧（游泳）、陳慧琪（滑浪風帆）、陳晞文（滑浪風帆）、施幸余（游泳）、歐鎧淳（游泳）、歐詠芝（壁球）、蕭穎瑩（馬術）、鄭莉梅（游泳）