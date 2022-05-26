麥巴比得罪全個南美洲：巴西阿根廷太易玩了　前隊友法賓奴唱反調

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）禍從口出，在一次訪問中有貶低南美足球之嫌，引起熱議。



巴黎聖日耳門球星麥巴比以瘋狂的簽字費及薪金留隊，據指激怒了追逐他多年的皇馬會長佩雷斯，甚至連西甲賽會都發聲明，表示會將PSG告上法庭。

這位法國前鋒的爭議一波未平，一波又起，他早前接受巴西媒體《TNT Sport》訪問，談及法國跟其他歐洲列強，都會是11月卡塔爾世界盃的大熱門。他補充，認為巴西同是一支強隊，但卻有一點比較輸蝕。

麥巴比留效PSG，已激怒了皇馬及西甲賽會。（Getty Images）

麥巴比稱，「我們（歐洲球隊）有優勢，因為我們一直踢高水平的賽事，例如歐國聯，所以到世界盃決賽周時，我們已準備就緒。」

「相反，阿根廷跟巴西在踢世界盃前，沒有踢高水平賽事。南美足球也沒有像歐洲一樣先進（advance），這點在上屆世界盃已反映出來。」

麥巴比於2018年世界盃帶領法國在16強淘汰阿根廷。（Getty Images）

麥巴比這番話隨即引起熱議，南美國家包括巴西、阿根廷與烏拉圭，過去9度高舉世界盃，而歐洲的德國、意大利、法國、英格蘭與西班牙，加起來也贏過12次世界盃，雙方算得上「勢均力敵」。

而從今屆世界盃外圍賽來看，10支南美國家需踢雙循環，最終前四名直接晉級；10個南美國家中，大部份最新世界排名都在50或以內，只有委內瑞拉（58）及玻利維亞（78）除外。

至於歐洲球隊則按分組，跟其餘4國踢雙循環，以最終首名晉級的法國為例，對手分別是烏克蘭（27）、芬蘭（57）、波斯尼亞（59）及哈薩克（125），令人質疑麥巴比言論的根據。

巴西中場法賓奴不認同前隊友麥巴比的言論。（Getty Images）

曾與麥巴比於法甲摩納哥共事的巴西中場法賓奴，同樣持反對意見，他表示南美球隊出線決賽周「從來不易」，「我們要飛12小時去比賽，例如去玻利維亞這些地方。我不知道法國隊有沒有去過那裏。烏拉圭跟智利等球隊，也很難應付。」

他認為即使論實力，南美球隊也許仍不及部份歐洲國家，但不代表晉級是輕而易舉，「南美球隊會拚搏到最後一刻，所以很難踢。如果巴西與阿根廷在歐洲踢，也一定會以小組首名出線，我們也會是世界盃冠軍熱門。」