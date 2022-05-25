皇馬反擊麥巴比轉軚　球員句句有骨　莫迪歷談續約：唔會好似佢咁

皇家馬德里多位球員出席歐聯前的傳媒日，回應基利安麥巴比拒絕皇馬留效巴黎聖日耳門。前鋒賓施馬表示沒有感到被背叛，也沒有憤怒，但在歐聯決賽前夕，他不想談論「這點小事」。右閘丹尼爾卡華積就表示常人很難拒絕皇馬，表示有些機會只會出現一次。中場莫迪歷今夏約滿，他笑言：「雖然我還未續約，但我不會像麥巴比那樣做。」



麥巴比續約3季，留在PSG到2025年。（PSG）

麥巴比上周末改變主意，宣布留效PSG，引起球壇熱議。他之後接受訪問，表示「皇馬夢」還未完結，他說：「永遠未完結。目前只有一件事，我已經續約3年，但你永遠不知道未來發生什麼事。」

賓施馬表示在歐聯決賽前，不想多談論這點小事。（Twitter）

不過，現役這班皇馬球員相信就對麥巴比心存芥蒂。被問到有沒有受背叛，皇馬主力賓施馬說：「這是他的選擇，祝他好運吧。正如我之前所說，我很想他為皇馬比賽。我不想說了，我沒有憤怒，我只能告訴你，我想專注於歐聯決賽，這是更重要的事。現在沒有時間去談這些小事。」

卡華積表示加盟皇馬的機會不常有，錯過了一次可能就再沒有機會。（Getty Images）

右閘卡華積則說：「麥巴比？我對他的決定感到驚訝，因為皇馬是世上最好的球會，當皇馬來敲你的門時，你很難拒絕的。有些火車只會經過一次。」

中場莫迪歷今夏約滿，尚未續約，談到續約問題，他也拿麥巴比來開玩笑。36歲的莫迪歷說：「我還未跟皇馬續約……但我不會像麥巴比那樣做。」接着大笑起來，跟住再說：「我也不想球會那樣對我。」

莫迪歷表示他不會像麥巴比那樣做。（Twitter）

另一名中場卡斯米路表示，就算沒有麥巴比，皇馬也可以繼續贏。他說：「這間球會的成功不在於球員，而在於它的歷史。球員有時很重要，例如迪史提芬奴及C朗拿度，但這間球會還是會繼續贏下去。球迷可能一時感到失望，但這間球會將繼續贏下去。」

門將泰拔高圖爾斯說：「每個人都要為自己的職業生涯及人生作決定，但我覺得沒有其他事比為皇馬效力更美好。」至於教練安察洛堤就表示不想談論其他球隊的球員，面對記者的追問，他說：「我明白這是你的工作，但我從不談論不屬於皇馬的球員，我不想這樣做。」