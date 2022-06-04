英超｜曼聯隊內互選最佳球員 迪基亞刷新紀錄第4度得獎
撰文：何偉畧
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混亂的一季完結，曼聯以第6名完成，力保歐霸資格。陣中有哪位球員，沒有承受口誅筆伐，以表現說服外界？
曼聯球員在完季之際互選隊內本季最佳球員，雖非隊中神射手C朗拿度當選，但結果絕對服眾。本年度最佳球員，是效力第11季的門將迪基亞。
曼聯昨於官網公布迪基亞靠着全季穩定表現，以及多次出色撲救，以表現說服隊友，選為隊內最佳球員。這名31歲門將本季踢足38仗聯賽，7次獲選賽事最佳球員，與C朗拿度看齊，並於去年11月至本年1月，連奪三次每月最佳球員獎。
官網又特別點出迪基亞在曼聯作客2：1挫韋斯咸，補時救出麥克盧保的12碼，以及歐聯分組賽主場2：1挫維拉利爾，都有神勇表現，是助球隊獲勝的一大功臣。
迪基亞原來已經第4次當選，為曼聯自2005-06年球季舉辦此獎項後，得獎最多的球員。他看來有機會延續此記錄，英媒《太陽報》報道指球會正準備與迪基亞續約。迪基亞的合約尚餘一季，曼聯有意跟他續約至2025年，雙方洽談已差不多成事，預料他在新帥坦赫格麾下，佔據重要一席。
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