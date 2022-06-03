曼聯黑暗時代見證者桑馬達離隊　8年生涯敬業樂業態度滿分

曼聯近日接連宣布多位約滿球員離隊，看得曼聯球迷百感交集。見到保羅普巴，是失望還是怨恨；看到連格，是互相耽誤的悲劇；看到桑馬達，是曼聯浪費了他的青春。

34歲的桑馬達是曼聯衰落的見證者，經歷過「後費格遜時代」所有領隊，隨紅魔在跌宕起伏中邁向深淵。8年來，桑馬達敬業樂業，場下零醜聞，忠心耿耿，場上努力拼命，絕不欺場。隊友兼同鄉迪基亞撰文送別，盛讚桑馬達是終極專業的球員。



桑馬達及迪基亞同樣來自西班牙，在曼聯合作多年。（Getty Images）

曼聯昨日透過官網宣布，桑馬達今夏約滿離隊。同樣來自西班牙的曼聯門將迪基亞依依不捨，撰文送別，他寫：「原本以為很難用言語去表達這一刻，但當我仔細一想，發現主要的感覺還是幸福。這傢伙是我的隊友、朋友及家人。他是一個終極專業的球員，也是其中一位最優秀的，能夠識到他，令我的生命增添姿彩。」

桑馬達離隊，迪基亞在網上撰文道別。（Getty Images）

「很感恩可以跟你在人生的路上相遇，一起經歷那麼多旅程，在同一個更衣室中相處。我的兄弟，我愛你，祝你一切順利，希望你在職業生涯的下一段旅程上繼續享受成功與喜樂。」迪基亞附上一張兩人的合照，他身站在旁邊，用指向照片正中的桑馬達。

桑馬達可說是一位「零負評」的球員，場上動作點到即止，盡力而不粗野，職業生涯僅領過一面紅牌，而且是兩黃一紅的；在場下，他也是好好先生，說話得體窩心，從不挑釁打鬥，沒有桃色糾紛，不見財大氣粗。

另一名曼聯隊友域陀連迪路夫也說：「作為球員，桑馬達的實力很強。他的視野、觸球，還有對球場上每個角落都瞭若指掌，實在太厲害！作為朋友，他經常都很開朗，十分正面，是個好人。」

當年桑馬達坐直升機來加盟。（Getty mages）

桑馬達在2014年1月從車路士來投，很難忘他是搭直升機到卡靈頓訓練基地簽約的。他是莫耶斯在曼聯生涯的第二筆重要收購，也是最後一筆。莫耶斯教完13/14的上半季後，已呈崩潰，控制不住更衣室，急需救兵，簽來桑馬達也挽不住頹勢，最終教不到季尾便被炒魷。

莫耶斯打算簽桑馬達救亡，結果是救不到的。（Getty Images）

合作了幾個月，莫耶斯走了，傑斯臨時頂上幾場，接着曼聯迎來雲高爾，也是桑馬達在曼聯表現最好的一段日子。

一個球員實力能有多強，除了在於本身的努力，還要看天賦及際遇，不能盡在自己掌握之中。不過，你可以控制到的是態度。桑馬達的優點及缺點很明顯，他十分聰明，傳球及射門好，控球亦不錯，但沒有速度，欠銳利的突破，同時受身體條件所限，不算強壯。儘管有時身位贏不到、速度跑不過，但桑馬達態度好，從不放棄，努力去搶去拚，全力以赴，絕無欺場。

桑馬達最大的優點是什麼？致命傳球？門前把握力？或者應該是他的態度。（Getty Images）

有時都會想，桑馬達與曼聯的相遇是否一場錯誤。他擅長踢進攻中場，但當時與朗尼的位置撞到應一應，就算桑馬達爭得贏香川真司，也敵不過朗尼。無奈之下，他只能轉踢右翼，直至最後。名為右翼，左腳的桑馬達最喜歡切入中路組織，伺機傳球或起腳射門，讓出右路空檔予路爾斯華倫西亞後上。

這套戰術在雲高爾手下取得不錯的效果，在14/15球季踢出個人代表作，就是在3月22日作客晏菲路，他梅開二度，領曼聯以2：1取勝，其中一個斜身窩利，更被選為當季曼聯的最佳入球。

如果選桑馬達曼聯生涯的最精彩時刻，相信就是這個入球。（Getty Images）

15/16球季，曼聯在足總盃決賽對水晶宮，桑馬達在81分鐘攻入追平的入球，最終曼聯在加時贏2：1捧盃，他取得加盟後的首座冠軍。

桑馬達為曼聯贏得足總盃冠軍。（Getty Images）

在2016年夏天，曼聯進入摩連奴的時代，桑馬達的正選位置受到連格及米希達利恩威脅。16/17球季，他隨曼聯贏得社區盾、聯賽盃及歐霸盃，也是他曼聯生涯最後贏得的錦標。由摩連奴到蘇斯克查，桑馬達的地位下降，逐漸變成冷板常客，但從不聽到有怨言。

桑馬達展示歐霸盃獎牌。（Getty Images）

近兩季，他更淪為邊緣人，差點被人遺忘。以為他狀態極差？又不是，今季尾間中上陣，他的頭腦、腳法及傳球仍有水準，態度及技術比很多所謂的曼聯主將都要好。

莫耶斯、傑斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查、卡域克及蘭歷克，桑馬達與曼聯「後費格遜時代」的全部領隊都合作過，經歷了球會整段黑暗時期。8年以來，曼聯壞消息不斷，這位球員懶散，那位球員大牌，這位球員欠專注，那位球員胡亂說話；你不滿管理層，他想趕走領隊，你求加薪，他扭計離隊……但這一切彷彿與桑馬達沾不上邊。在曼聯的亂局中，他像是一濁清泉。縱無法改變大局，但只能做好自己。

再見，馬達。（Getty Images）

在今年4月，桑馬達在訪問中說：「我仍然充滿熱誠，會盡努力去享受足球。能夠做到職業足球員，是夢想成真，我希望踢到最多的比賽。」離開曼聯，他值得找到一個更好的地方去好好享受足球。