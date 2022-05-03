桌球世錦賽︱奧蘇利雲挫特林普封王追平亨特利7冠　罕有激動痛哭

奧蘇利雲在世界桌球錦標賽決賽以局數18：13擊敗特林普，第7度成為世界冠軍，追平「桌球皇帝」亨特利的紀錄。他以46歲之齡奪冠，刷新世界冠軍最年長紀錄。

如此成就得來不易，向來霸氣的他，勝出後罕有流下男兒淚，還說出一番感性宣言。



第7度封王的奧蘇利雲，哭了。（Getty Images）

奧蘇利雲狀態火熱，今仗形勢跟準決賽對希堅斯一樣，局數早早拋離對手，最終無懸念以18：13封王，第7度捧起世錦賽冠軍獎盃。他第一個反應，卻是痛哭。

他與亨特利誰更偉大，不同人有不同看法，毫無疑問的是，他是史上最具天份的桌球手。他的最大對手從來不是別人，而是自己。「35歲時，我以為自己已經玩完」，奧蘇利雲賽後說，「2011年當我去見彼德斯（Steve Peters）時，已作好準備退役。從來無一個桌球手到那種年紀仍可贏得什麼。亨特利和戴維斯在那種年紀已走下坡，我當時已接受自己也會如此。」

捧盃一刻，奧蘇利雲還是風騷的。（Getty Images）

彼德斯是心理醫生，一手幫助奧蘇如火鳳凰重生。如果他當時退役，只會是3屆世界冠軍，那已是了不起成就，卻難與亨特利和戴維斯相提並論，哪怕天份再高，也只會是潛質未能完全發揮的芸芸好手之一。出乎意料的是，他一反桌球界往常定律，年紀漸長並未影響戰鬥力，在2012、2013、2020、2022再奪4冠，將亨特利那往日看似必定後無來者的7冠紀錄追平。

對於這個歷史時刻，他嘗試淡化它的重要性，「擁有7個世界冠軍對他的意義較我重大，不過我們會共同擁有這紀錄。亨特利是一代桌球傳奇，那只是數字而已，我不會太過在意。」

46歲的奧蘇利雲擊敗32歲的特林普。（Getty Images）

他在桌球枱上仍然「有心有力」，曾承諾至少打到50歲，不過對於8冠似乎有所保留，今次家人罕有到場為他打氣，他說：「我不肯定自己能否再次置身這樣的大賽決賽，如果他們想來，我當然歡迎。他們來這裏真的太好了，很夢幻。」

其他比賽，他都不太着緊，世錦賽卻是另一回事，「參與這項賽事，我被情緒牽動。一年中有11個月，都似是假期，贏輸也無所謂，只有這項比賽是另一回事。」