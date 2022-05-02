桌球世錦賽｜奧蘇利雲決賽領先照樣惹火　手指指霸氣直斥球證

世界桌球錦標賽決賽，由「火箭」奧蘇利雲鬥特林普爭標，完成首日賽事後，奧蘇以局數12：5領先對手，距離平紀錄的第7冠只差6局。

只要有「火箭」就有話題，執法球證認為奧蘇有做出不文手勢之嫌，二人其後各執一詞，奧蘇更喝止球證「唔好開始」，其後更直斥球證「自己搵麻煩」。



奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）距離第7度稱霸世錦賽只差一步，最後一關遇上特林普（Judd Trump），「火箭」早段打出氣勢，一度領先局數5：1，其後力保優勢，以8：4領先進入中場休息，奧蘇其後愈戰愈勇，並以局數12：5遙遙領先。只要奧蘇在今晚的賽事再取6局，便可追平名宿亨特利的7冠紀錄。

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奧蘇利雲與特林普爭奪今年世錦賽冠軍。（Getty Images）

有奧蘇，有話題，這名桌球界惹火人物早前才在直播鏡頭前舉不文手勢被調查，今仗再有小風波。奧蘇利雲與執法球證Olivier Marteel再三磨擦，「火箭」在第4局救波不果，扣分後再重打，當球證把白波放回原有位置時，奧蘇認為有偏差，與球證交流兩句後，未有因此改變決定，奧蘇將球杆交給對方，以身體語言表示「唔信咁你試吓打啦！」，隨即惹來現場一陣笑聲。

奧蘇利雲愈戰愈勇，暫時以局數12：5領先，距離史上第7冠又近一步。（Getty Images）

Ronnie O'Sullivan asking the ref to have a go 😂 pic.twitter.com/zcWwOBlC2g — Chris Hammer (@ChrisHammer180) May 1, 2022

第4局的事件只是開端，特林普在第8局多次打出「士碌架」，奧蘇因此損失不少分數。當他返回座位休息時，球證認為奧蘇做出不文手勢，並向他出示警告。奧蘇利雲無故被警告，深深不忿，隨即以食指指向球證直斥：「我做咗咩手勢？話我知你邊隻眼見到？你根本咩都見唔到！去睇返重播啦，唔好開波住呀！」

Referee Olivier Marteel has words with Ronnie O'Sullivan but Judd Trump tells him he could have waited until after the session. pic.twitter.com/HNvCHE4jtq — Chris Hammer (@ChrisHammer180) May 1, 2022

戰畢第8局後，剛好緊接小休，奧蘇利雲怒氣未消，該節完成後未與球證握手便拂袖而去。奧蘇其後向《天空體育》表達不滿，「佢（球證）明顯係自己搵麻煩，場館入面咁多部攝錄機，佢可以逐部慢慢睇！」

奧蘇利雲在早前曾經因為舉不文手勢而被調查，他在首圈對基拔（David Gilbert）時，第13局意外打失黑波，隨後疑似做出不明手勢洩忿，並剛好被直播鏡頭捕捉到。

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奧蘇利雲與執法球證有不少火花。（Getty Images）

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