桌球世錦賽｜「75三雄」寶刀未老4強聚頭　馬克威廉斯：難以置信

「原來我係打緊桌球元老賽！」這是特林普打入世界桌球錦標賽4強後的感想。

原因很簡單，與他爭逐今年世錦賽錦標的最後4強，另外3人同樣是1975年出生的「叔叔」。「75三雄」以表現說話，攜手闖入最後階段，馬克威廉斯直言難以置信。



今年桌球世錦賽最後4強，相信一眾多年球迷，對他們並不陌生，其中3人同樣是1975年出生，由奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）﹑馬克威廉斯（Mark Williams）及希堅斯（John Higgins）合稱「75三傑」。

「75三傑」難得在世錦賽4強聚頭，32歲特林普（Judd Trump）已經是最年輕的4強球手，4人的總和為173歲48天的高齡。特林普突然變成「小朋友」，難怪在社交網站笑言今次不是世錦賽，原來是元老賽，特林普亦表示十分期待面對當代三大傳奇。

特林普力克冰咸闖4強 靠現場觀眾「迷惑」球證

特林普笑言今年賽事不是世錦賽，而是元老賽。（Twitter截圖）

3人之中最年長的馬克威廉斯，以局數13：11力克中國球手顏丙濤，與兩名交手30年的老對手攜手晉級，他亦直呼難以置信，「我們由1992年開始轉打職業，想不到30年後竟然可以一同打入世錦賽最後4強，我相信其他運動也難以做到。」

馬克威廉斯力克顏丙濤，賽後坦言難以置信。（Getty Images）

倘若奧蘇利雲贏得今年冠軍，將會追平名宿亨特利的7冠紀錄，「火箭」卻謙虛地回應，直言亨特利的地位是不可撼動，「我視亨特利為永遠的傳奇，他就像桌球界的老虎活士，一人壟斷桌球壇。我﹑希堅斯及威廉斯絕不能追近他的成就，他是另一個級數的超級巨星。」

奧蘇利雲有望追平亨特利的紀錄，他謙虛地表示對方的位置是不可撼動。（Getty Images）

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