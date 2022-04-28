桌球世錦賽｜「75三雄」寶刀未老4強聚頭 馬克威廉斯：難以置信
撰文：趙子晉
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「原來我係打緊桌球元老賽！」這是特林普打入世界桌球錦標賽4強後的感想。
原因很簡單，與他爭逐今年世錦賽錦標的最後4強，另外3人同樣是1975年出生的「叔叔」。「75三雄」以表現說話，攜手闖入最後階段，馬克威廉斯直言難以置信。
今年桌球世錦賽最後4強，相信一眾多年球迷，對他們並不陌生，其中3人同樣是1975年出生，由奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）﹑馬克威廉斯（Mark Williams）及希堅斯（John Higgins）合稱「75三傑」。
「75三傑」難得在世錦賽4強聚頭，32歲特林普（Judd Trump）已經是最年輕的4強球手，4人的總和為173歲48天的高齡。特林普突然變成「小朋友」，難怪在社交網站笑言今次不是世錦賽，原來是元老賽，特林普亦表示十分期待面對當代三大傳奇。
3人之中最年長的馬克威廉斯，以局數13：11力克中國球手顏丙濤，與兩名交手30年的老對手攜手晉級，他亦直呼難以置信，「我們由1992年開始轉打職業，想不到30年後竟然可以一同打入世錦賽最後4強，我相信其他運動也難以做到。」
倘若奧蘇利雲贏得今年冠軍，將會追平名宿亨特利的7冠紀錄，「火箭」卻謙虛地回應，直言亨特利的地位是不可撼動，「我視亨特利為永遠的傳奇，他就像桌球界的老虎活士，一人壟斷桌球壇。我﹑希堅斯及威廉斯絕不能追近他的成就，他是另一個級數的超級巨星。」
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