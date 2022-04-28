桌球世錦賽｜特林普力克冰咸闖4強　靠現場觀眾「迷惑」球證

世界桌球錦標賽戰至白熱化階段，特林普在8強力克另一名將冰咸，晉級4強。戰情縱然緊湊，特林普依然有餘暇向球證開玩笑，引得在場球迷笑聲不斷。



桌球世錦賽8強，特林普（Judd Trump）與冰咸（Stuart Bingham）爭奪4強席位，二人在今仗互有領先，冰咸中段曾經反超前局數8：5。特林普隨後發力，連贏8局，結果以局數13：8報捷晉級，4強將與淘汰顏丙濤的馬克威廉斯（Mark Williams）爭入決賽。

特林普世錦賽8強力克冰咸，將與馬克威廉斯爭奪決賽席位。（Getty Images）

即使戰情緊湊，特林普也不忘發揮其幽默感。戰至第15局，特林普當時仍然局數落後6：8，他在該局打出一棒89度，度數以90：8領先，穩操勝券，突然他聽到觀眾席傳來咳嗽聲，隨即向球證示意「嗰到有聲喎」。球證聞聲望向看台。就在這一刻，特林普看到球證看着觀眾席，隨即趕忙「出Cue」，惹得在場的球迷哄堂大笑，球證得知「中伏」後，亦不禁笑着「擰擰頭」。

現時世界排名第4位特林普，縱然今仗打入4強，但他戰畢該節後，依然有點不滿，更暗示暫時引退的可能性，「我打比賽的目的是為了享受桌球，但最近我不能，或許我可能效法奧蘇利雲，休戰一個球季，或者享受的感覺將會重臨。」

特林普坦言近期不太享受桌球，更有休戰一季的念頭。（Getty Images）

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