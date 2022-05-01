桌球世錦賽︱奧蘇利雲勝希堅斯入決賽遇尷尬事 高呼：我要帶風筒
撰文：吳慕兒
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奧蘇利雲寶刀未老，在世界桌球錦標賽4強以17：11擊敗老對手希堅斯，這位6屆冠軍以46歲之齡成為賽事40年來年紀最大的決賽球手，力爭追平亨特利的7屆冠軍紀錄。
這場「75雙雄」對決，火箭一路佔上風，比賽期間他卻遇上尷尬時刻。
奧蘇利雲領先15：9進入最後一節，只差兩局便可第8次晉身世錦賽決賽，他最終與希堅斯各取兩局，順利勝出比賽。賽後他接受老友韋德（Jimmy White）訪問時，卻說比賽期間有幾件事令他很不舒服。
他說，座位不知何故濕了，於是告訴球證Marcel Eckardt 「張凳濕咗」，「我都唔知點解會咁樣，那一定是濕了，因為我一坐下去便濕透。」從直播片段可見，火箭跟球證投訴後，一邊行一邊摸着臀部位置，狀甚不適，隨即拿起手巾不停抹凳。
他強調，椅子一定是他坐下前已濕，開玩笑稱：「我其實差點便拿風筒出來，我不知道，有人事前弄濕張凳。」
奧蘇利雲又抱怨，到場時前往專屬洗手間，才發現「我竟然連自己的洗手間也沒有」，他承認「老實說，我是有點不安。我忘記帶chalk，準備得實在未如理想。」今晚他會跟擊敗威廉斯的特林普（Judd Trump）爭王，力爭追平亨特利的7冠紀錄。
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