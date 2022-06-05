足球轉會｜文尼成塞內加爾首席射手 收回離開利物浦言論：說笑的
撰文：高詩琦
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沙迪奧文尼（Sadio Mane）在今晨（5日）的非洲盃外圍賽大演帽子戲法，他又稱日前表示會順應民意離開利物浦的言論只是「說說笑」。
塞內加爾在非國盃外圍賽L組主場對貝南，文尼在上、下半場各射入一記十二碼，加上22分鐘一個入球，以3：1擊敗10人應戰的貝南。
文尼賽前已為塞內加爾射入過29個入球，當時與前韋根前鋒卡馬拉（Henri Camara）並列為國家隊神射手，今晨憑着對貝南的3個入球，文尼的總入球數達到32球，令他能獨佔塞內加爾史上首席射手的地位。
文尼一直盛傳會在今夏離開利物浦，加盟拜仁慕尼黑，這場國際賽的表現，也充份反映了他為何獲拜仁熱烈追求。文尼在這場國際賽的賽前記招上，曾被問及對於大部份塞內加爾人民希望他離開利物浦一事有何回應，當時文尼答道：「我會如他們所願。」
不過文尼其後接受法國電視台Canal+訪問時，就指這回應只是開玩笑：「昨天我帶點幽默地開了個玩笑，結果消息傳遍了世界，我們到此打住吧。我很尊重利物浦，球迷們由第一天開始就很支持我，至於我的將來，再說吧。」
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