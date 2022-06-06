足球轉會｜摩連奴最忠實追隨者？ 馬迪離開曼聯勢自由身投羅馬
撰文：顏銘輝
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多間歐洲傳媒報道，今夏以自由身離開曼聯的尼曼查馬迪，將會第3次投奔摩連奴，轉投意甲的羅馬。
意大利《天空體育》、《ESPN》、足球轉會專家迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）及羅曼奴（Fabrizio Romano）等報道，33歲塞爾維亞中場馬迪，將以自由身加盟羅馬，簽約一年，並附續約多一年的選項。報道稱，馬迪收到多份來自歐洲各地的邀請，但他決定加盟羅馬，其中教練摩連奴起決定性的作用。
若果馬迪落實轉投羅馬的話，將會是他第3次投效摩連奴的球隊。在2014年，馬迪由賓菲加以2100萬鎊轉投摩連奴的車路士；到2017年，他離開車路士，以4000萬鎊加盟摩連奴領軍的曼聯。他今夏與曼聯約滿，拒絕再留隊，以自由身離開。
羅馬現時有數名前英超兵，其中前曼聯球員有中堅基斯史摩寧，至於另一名曾效曼聯的中場米希達利恩今夏約滿，傳聞會轉投國際米蘭。馬迪以外，據報羅馬亦有興趣羅致同樣今夏自由身離開曼聯的連格。
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