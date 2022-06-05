英超轉會︱曼聯買迪莊遇障礙　坦赫格轉向另一免費阿積士舊將埋手

曼聯新帥坦赫格（Erik ten Hag）上任前後，紅魔鬼已跟多個中場球星扯上關係，無論是車路士中場簡迪，列斯聯的加雲菲臘斯，多蒙特新星比寧咸，還是韋斯咸的迪格蘭賴斯，均以失敗告終。

坦Sir借助與阿積士舊將法蘭基迪莊的良好關係，加上巴塞陷入嚴重財困，以為可以手到拿來，不料仍是不得要領。荷蘭教頭盛傳來個腦筋急轉彎，或改向可以免費加盟的另一前阿積士巨星埋手。



巴塞中場法蘭基迪莊已表明希望留在巴塞。（Getty Images）

曼聯積極斟介法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），西班牙《阿斯報》宣稱，紅魔接近同意以8000萬歐元（約6900萬英鎊）轉會費，從巴塞隆拿簽入這位25歲荷蘭中場。明知巴塞財困，曼聯願意在首期款項付出一大筆現金，為對方大開方便之門。

然而交易最大障礙，在於迪莊本人根本無意離開魯營，跑到一支沒有歐聯資格的球會效力。迪莊日前受訪時稱，「我寧願留在巴塞隆拿，從小開始她已是我夢想中的球會。」另一個問題是，巴塞主帥沙維希望放走迪莊後，以曼城中場貝拿度施華取而代之。這位葡萄牙球員與曼城合約2025年才屆滿，轉會費肯定不菲。如此一來，倒不如留住迪莊。

巴塞會長拿樸達大可無視沙維意願，為「錢途」照樣賣走迪莊，而不買入貝拿度施華，可是以沙維在球會的崇高地位，實在犯不着冒此風險。曼聯與巴塞之間談判仍在繼續，但紅魔一方愈感氣餒。英國《鏡報》獨家消息指出，坦赫格已看中另一前阿積士巨星——基斯甸艾歷臣。

艾歷臣正代表丹麥出戰歐國聯賽事。（Getty Images）

《鏡報》報道指出，坦赫格計劃在今夏引入6個新球員，希望能盡量利用轉會資金，回復自由身的艾歷臣成為一個吸引選擇，曼聯遂加入競爭行列。

一度因心臟病暫停球員生涯的艾歷臣，自今年1月加盟英超升班馬賓福特以來，表現突出，30歲的他已回復昔日佳態。轉投賓福特前，他曾回到母會阿積士提升體能，當時仍為這支荷甲班霸主帥的坦赫格，得以近距離觀察艾歷臣的狀況，並對丹麥人的決心留下深刻印象，加上此子在賓福特的星級表現，該報宣稱：「坦赫格相信艾歷臣可助他重建奧脫福」。下半季一度陷降班危機的賓福特，派艾歷臣正選上陣的10場比賽中，勝出7場。

坦赫格被指有意收購艾歷臣。（Getty Images）

賓福特與艾歷臣之間只簽下一紙短期合約，為留住對方，球會已向艾歷臣開出球會史上最高人工。身為頂級中場，並已證明成功克服心臟病，加上自由身省卻轉會費，艾歷臣已獲舊東家熱刺以及愛華頓力邀加盟，如今再加上曼聯，賓福特想留人幾乎沒有可能。

按照現有選項，來季有歐聯踢的熱刺看來最吸引，曼聯只得歐霸，相對較為失色。不過紅魔鬼財力雄厚，開出的人工可望較闊綽，而且可以跟坦赫格共事，也有其可取之處。