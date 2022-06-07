拳擊熱話｜非洲拳王之戰超詭異！拳手失常狂毆「不存在的對手」

周日的WBF輕量級非洲拳王之戰，出現詭異的一幕，南非拳手布夫萊斯（Simiso Buthelezi）本來形勢大好，幾乎打到對手文頓華（Siphesihle Mntungwa）跌出擂台，但他突然失常，往拳證方向行去，走到一個角落，向空氣揮拳。拳證中止比賽，判文頓華獲勝，布夫萊斯就送院治理，情況穩定。



+ 2

英國《每日鏡報》報道，布夫萊斯帶住4勝0負的成績參加這場比賽。在今場比賽中，布夫萊斯形勢大好，打到第10回合，他更打到對手文頓華幾乎跌出擂台，要由拳證分開兩人，讓文頓華回到擂台，站穩陣腳再打。

此時，詭異的事發生了。拳賽重開後，布夫萊斯竟向拳證方向走去，儘管拳證指往文頓華的方向，但布夫萊斯也無反應。拳證閃開後，走到擂台角落的布夫萊斯不斷向空氣出手，文頓華就站在他身後。

🇿🇦 Scary moment in South Africa for Simiso Buthelezi in the final round of his fight with Siphesihle Mntungwa



🙏 Buthelezi was removed from the ring and put under immediate medical care but is now thankfully in a stable condition



🎥 @TimBoxeo #boxrawpic.twitter.com/ay2XkHtKwd — BOXRAW (@BOXRAW) June 5, 2022

拳證擔心布夫萊斯身體出問題，中止比賽，文頓華獲得生涯第7場勝利，贏出這場WBF輕量級非洲拳王之戰。賽後，布夫萊斯被送院治理，情況穩定，未知他突然失常打空氣的原因。