金錢足球︱麥巴比續約PSG重返轉會身價榜首 夏蘭特屈居另一人後
撰文：吳慕兒
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歐洲球員最新轉會身價排行榜出爐，跟巴黎聖日耳門（PSG）續約至2025年的法國前鋒麥巴比，重返榜首位置，是唯一身價超越2億歐元的球員。
歐聯決賽為皇馬一箭定江山第14度封王的巴西小將雲尼斯奧斯，身價急升排第二，剛轉投曼城的艾寧夏蘭特屈居第三位。
國際體育研究中心（CIES）公布全球100個最高轉會身價球員排名，麥巴比（Kylian Mbappe）以2.06億歐元排名第一，皇馬小將雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）以1.85億歐元緊隨其後，艾寧夏蘭特以1.53億歐元排第三位。
排名最高的守將不再是利物浦的阿歷山大阿諾特，曼城中堅魯賓戴亞斯（Ruben Diaz）以1.1億歐元，成為最高身價守將，阿歷山大阿諾特仍是最貴閘衛，惟價值已由過億歐元跌至8700萬歐元，在總排行榜僅列第25位。
全球最高轉會身價球員榜（資料來源：CIES）
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美斯、C朗齊齊跌出百大名單
剛同意續約的巴塞隆拿新星柏迪（Pedri González），以1.35億歐元成為最高身價中場。價值最高的門將是PSG的當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），他的身價為7400萬歐元，力壓三大門神——利物浦的艾利臣、曼城的艾達臣和皇馬的高圖爾斯。
歐洲五大聯賽以外，價值最高的球員是被多支豪門球隊看中的賓菲加前鋒紐尼斯（Darwin Núñez），他以7000萬歐元身價上榜，排第47位。晉身100大的球員之中，年紀最大一位已是30歲的迪布尼，這位曼城球星以5700萬歐元排第76。年紀最細的是17歲巴塞另一新星加維（Pablo Gavi），他以5800萬歐元排第73。名單之中有多達41個英超球員晉身100大之列，是最多球員上榜的聯賽。
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