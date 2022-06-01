金錢足球︱歐聯球會負債榜巴塞輕鬆登榜首　英超Big 6 四隊入前十

巴塞隆拿負債纍纍，上季放走美斯後，財政狀況依然毫無改善，德勤會計師事務所公布年度報告顯示，巴塞目前負債13.5億歐元，為整個歐洲球壇中最多。

英超Big 6球會中，也有4隊登上負債榜最高10大，另有4支球隊目前沒有負債，當中包括剛剛賣盤的車路士。



深陷財困的巴塞隆拿，負債冠絕歐洲球壇。（Getty Images）

歐洲球會負債榜Top 10（來源：德勤）

1. 巴塞隆拿／13.5億歐元

2. 祖雲達斯／9億歐元

3. 熱刺／8.26億歐元

4. 國際米蘭／7.02億歐元

5. AC米蘭／6.66億歐元

6. 皇家馬德里／6.62億歐元

7. 阿仙奴／6.25億歐元

8. 馬德里體育會／5.23億歐元

9. 曼聯／4.2億歐元

10. 利物浦／3.86億歐元



巴塞隆拿由於內部管理不善，加上轉會市場連番失手和新冠疫情，財政狀況持續嚴峻。去年他們因為缺乏薪酬空間，被迫放走陣中王牌前鋒美斯。

名宿沙維領軍之下，他們在艱辛賽季取得西甲亞軍，來季已獲得即將回復自由身的車路士守將基斯坦臣（Andreas Christensen）和AC米蘭中場基斯爾（Franck Kessie）答應加盟。可是根據西班牙塞爾電台（Cadena SER）消息，巴塞必須在6月30日前籌集5億歐元資金改善財政狀況，否則不能為二人註冊。

迪莊表明希望留在巴塞，但球會財政問題深重或放走他套現。（Getty Images）

拜仁神鋒羅拔利雲度夫斯基盛傳希望轉投巴塞，按照球會目前情況來看，相信難望成事。陣中轉售價值較高的法蘭基迪莊，盛傳獲曼聯青睞，他本人已表明渴望留隊，但很可能受球會財政問題被犧牲。

不過債台高築的不止巴塞，上季放走C朗拿度的祖雲達斯，負債也高達9億歐元，高佔負債榜第二位。他們今季只得意甲第四名，球場內外表現也未如理想。老婦人積植斟介曼聯中場普巴回巢，人工方面遠低於紅魔水平，遲遲未有進展。新球場2019年的熱刺，債務也超過8億歐元，單是興建球場已花去10億歐元，目前顯然仍在還款期。米蘭雙雄和皇家馬德里負債亦不少。

剛剛賣盤的車路士，是目前歐洲球壇僅有4家零負債球會之一。（Getty Images）

4支球隊零負債

熱刺之外，還有阿仙奴、曼聯和利物浦3支Big 6球會，債務打入十大。

與此同時，德勤報告也指出，目前有4間歐洲球會處於零負債狀態。他們分別是曼城、車路士、巴黎聖日耳門和李斯特城。