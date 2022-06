足球熱話︱高圖爾斯得罪馬體會　球迷「聽話」鏟走功勳牌匾洩憤

曾效力馬德里體育會的泰拔高圖爾斯助皇家馬德里贏得今屆歐聯,賽後更用一句話得罪前東家,激得球迷向其牌匾洩憤、將它連根拔起,而這舉行竟然也獲得馬體會會長支持。



比利時守門員高圖爾斯日前在歐聯決賽9度撲救力保不失,助皇家馬德里歷史性第14度封王,賽後更當選今仗最佳球員。

高圖爾斯助皇馬贏得歐聯,也成為決賽最佳球員。(Getty Images)

作為皇馬宿敵的馬體會,當然份外眼紅,更因高圖爾斯在加盟「銀河艦隊」前,就曾從車路士外借至馬體會3個球季,期間上陣154場,助球會贏得西甲、西班牙國王盃及歐霸。只可惜2014年歐聯決賽,高圖爾斯雖為馬體會披甲,最終球隊仍以1:4落敗、向皇馬俯首稱臣。

然而高圖爾斯憑出色表現,終獲車路士重召回伍,取代施治的正選席位。馬體會在高圖爾斯低潮時扶他一把,助他踏上生涯高峰,球會也十分重視這位前球員,在主場萬達大都會球場外的「傳奇之路」上,其牌匾佔一席位。

高圖爾斯曾效力馬體會三個球季。(Getty Images)

不過,高圖爾斯似乎已把恩情忘記得一乾二淨,日前捧盃後說了一番話,再度得罪馬體會。「我跟朋友說,只要皇馬踢決賽,就一定贏,我站在歷史中更好的那一邊( I am on the good side of history)。」

此言一出,馬體會球迷當然心有不甘,有人聲言要將高圖爾斯的牌匾連根拔起。馬體會會長安歷基施里蘇(Don Enrique Cerezo)回應時就指,「如果你想這樣做,就拿起鐵鏟動手吧!」

結果馬體會球迷十分「聽話」,隨即將牌匾移除,從網上圖片可見,牌匾被反轉棄置在樓梯一角,原來的位置則只剩下泥土。

馬體會球迷對高圖爾斯十分不滿,向其牌匾發洩。(Twitter)

高圖爾斯在事件發生後,上載了一張手持歐聯獎盃的圖片,並寫上「Hala Madrid #Champ14ns」,再提醒大家皇馬已第14次贏得歐聯,被指是有意回應馬體會球迷的行動。

他過去就說過,不介意馬體會球迷的任何行為,「如果這令他們開心,這對他們是件好事。如果他們想向我擲東西,也不會影響我,這是一種動力。」