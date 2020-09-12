K Kwong行山故事3｜退休開隊尋幽探秘　最怕頑皮隊友「唔聽你點」

走出課室及實驗室，認識K Kwong的另一面。 他擁有豐富的遠足經驗，更是行山隊領隊，有空就帶朋友周圍行山。帶隊多年，他最怕隊友「唔聽你點」，試過不止一次有隊友不聽勸告，結果出意外受傷。

記者相約K Kwong到西貢的東壩訪問，落的士後，上山之前，他叫記者及攝影師舉起腳，讓他看一看鞋底。通過裝備檢查後，我們才開始跟他上山。作為行山隊領隊，K Kwong十分注重隊友的裝備，他說：「通常事前講到明，如果你裝備不足、帶不夠水就不帶你去行。」

約K Kwong行山做訪問，他建議去西貢萬宜水庫東壩，行去看破邊洲。（顏銘輝攝）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

K Kwong續說：「有時我會鬧人：『你太少水，不可以去！』還試過一次趕走隊友，我說：『你不行的！你行不到這個地方！今日要爬，要落去青山腹地，你穿對涼鞋真的不可以，你的腳趾一定會受傷！』不是玩的，結果我趕走了他。」

最怕隊友「唔聽你點」

帶隊多年，K Kwong見過不同類型的隊友，他不怕你行得慢，也不怕你笨手笨腳，他說：「第一最怕『唔聽你點』，例如今日要兩升水，你就只帶一升，不夠水就周圍問人求水。叫他穿對靚鞋、帶手套、著長褲，他就穿短褲。」

K Kwong退休後常常帶朋友行山，朋友叫他的行山隊做K仔隊。（由受訪者提供）

有隊友赤洲犯險重傷

郊野風光明媚，同時危機四伏，經驗淺的山友，可能會被美景充昏頭腦，忽略腳下的危險。K Kwong說：「有次團友在赤洲嚴重受傷，有個人去爬石。我都叫他不要爬，因為危險。他不是高手，但都叫有經驗，他可能覺得自己有能力。結果跌了下來，足足5米高，肩膀應該碎了。幸好他有背囊墊一墊，沒有頭落地。」這次隊友傷勢嚴重，K Kwong都要報警，召救援人員到場，送隊友到醫院。

K Kwong常常帶人去行一些香港郊外秘景。（由受訪者提供）

K Kwong慨嘆：「跟我們行山，總有些隊友特別頑皮。你叫他不要去做的，他就偏會去做。」他講到另一宗驚嚇事件：「那個隊友很喜歡拍照，我們那次去青山，由青蝶脊上，不算太危險，但途中都有些險位。我們幾個都跟她說，很大風，別要行出去，但她就行出去影一影。她一行就滑落去跌落山，我們幾個人想捉住她，都捉不到。幸好，她後來自己爬上來，嚇死我們。」雖然這次沒有報警，但K Kwong覺得「意頭不好」，中止行程，大家轉頭下山。

勸隊友身體不適時別要死頂

K Kwong既怕頑皮的隊友，不聽勸告跌落山，也怕那些沉默寡言的。他認識一個上了年紀的山友，有次跟其他人行山時，因高溫及心臟病發逝世。他說：「我很驚跟我行的那些人（也發生同類意外）。如果你聽到自己心跳『砰砰砰』，請你告訴我，千萬不要死頂。不要見人行得快，你又行得快。」

K Kwong最怕隊友「死頂」，如果途中感到身體不適，記得跟領隊及其他隊友講。（顏銘輝攝）

他之後分享一次行狗牙嶺上鳳凰山的經歷，有位女隊友在閻王壁表示不適，有點中暑跡象。閻王壁位置陡峭，幸好他們都找到位置休息，那名女隊友恢復過來，可以繼續上路。他也是總結一句，希望大家不適時識得出聲，「最驚她死頂！我不介意你有事，但希望你早點告訴我，那就安全一點。」

K Kwong在70年代開始跟隊行山，經驗豐富，認識很多路線，到2012年退休後，開始帶朋友上山，成為行山隊領隊。他說：「當時很多朋友發現，他們從未行過我去的景點。」

K Kwong站在破邊洲前拍照。（顏銘輝攝）

「你去龍脊那麼多次，有沒有見到條龍？我帶你去的龍脊，你可以見到整條龍，由龍尾睇到龍頭。你平時行龍脊，其實行了一半就走人，真正的龍頭在哥連臣山。他看完之後很開心，原來真的見到一條龍。」K Kwong續說。

行山路線過目不忘

這支行山隊有沒有名字？「叫K仔隊，他們（隊友）私底下叫的。我們不是公開的，要朋友介紹朋友那樣參加。很多高手高人，全部都行過很多年山，為何他們要跟我？因為他未去過。我一說要開團去赤洲、印洲塘，很多人會跟我去，即刻報名，不會考慮錢。」

K Kwong懂得帶人去那麼多隱世郊野景點，他自稱認路能力極強。他說：「通常我去過的地方，都一定記得怎樣行，我又不會看地圖，我平時很少拿地圖出來。」不過，總會有例外的，他頓一頓後續說：「這十年八年，隊友見我拿地圖出來，應該只得一次。」

K Kwong記得有次帶隊行青山腹地迷路，要少有地拿地圖出來看。（由受訪者提供）

究竟是什麼地方令到自稱認路好的K Kwong迷路？

「那次在青山腹地迷路，個個山頭都一樣。他們見我拿地圖出來，真的很害怕。有人說：『阿sir，你拿地圖出來，這次大鑊了！』有個用開手機行山，說有GPS。『你不要跟我說GPS，你先看看你部機看到什麼！看看自己在什麼地方！』他看不到。」最後，K Kwong帶領隊友爬上一個山頭，找到路離開，他淡然地說：「又不是很慘的，但搞了一個鐘。」

跟K Kwong去行山，可能先要顛覆很多人對行山的定義，他覺得行麥理浩徑那種只能算郊遊；而在香港四大遠足徑當中，他認為只有鳳凰徑較有行山的感覺。他說：「不會帶人行普通路線，不會行麥徑那些地方。」

K Kwong表示在他的眼中，行山跟郊遊及跑山是不同的。（顏銘輝攝）

他認為行山跟跑步甚至越野跑是兩種不同的運動，他記得有位曾經用27小時完成毅行者的跑友慕名來跟隊行山。K Kwong說：「我說兩者用的肌肉是完全不同的。不同的嗎？跟我行要用手，還要滑落山，你毅行者要滑落去的嗎？」

行山與跑山所用肌肉不同

「一個坡已經難倒你，不要少看座山，山是要尊重的。我帶他去青山腹地，他就知死了！他說：『阿sir，我明什麼叫做不同肌肉了。』他說跑山也好，都用不到跟我行山時所用的肌肉。」K Kwong解釋，在青山腹地行走，有時要將雙腿跨到很大，有時就要屈到很曲，甚至要用屁股滑下去，「不用屁股可以嗎？就是不可以，因為你會跌死。」

K Kwong在東壩接受訪問。（顏銘輝攝）

K Kwong勸跑友不要輕視行山，記得有次，有位自稱馬拉松高手跟他由黃龍坑郊遊徑上大東山，「他背心短褲，用手拿住枝水，很招積的樣子。我告訴他，這樣上大東山不行的，帶不夠水。他說：『黃龍坑得兩公里多，我平時跑慣四十多公里，這點路很短，沒有問題。』結果，那次是7月行，他跟我上升了200米左右已經中暑，要走人了。」

「我早知他捱不到，不是同一種肌肉，都不是同一種運動。你做過哪項運動需要不停elevation（攀升），聽住自己的心跳『砰砰砰』！」K Kwong強調：「行山跟郊遊是不同的。」

K Kwong笑言他的行山路線會難倒長跑高手。（顏銘輝攝）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

+ 9 + 9 + 9

看圖比較消委會測試的15款運動上衣：

+ 9 + 9 + 9

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

建議放入背囊的行山裝備：