K Kwong行山故事1｜半月板重創拒換關節　刻苦訓練再行環湖出咀

說起K Kwong是何許人，有人會記得他是化學博士，曾是中學理科生必報的補習天王；更為人熟知的是，他去年搖身變成催淚彈KOL，近期再成為檢測口罩的專家。在科學生涯以外，其實K Kwong還是一名行山及攝影發燒友，擁有近半世紀遠足經驗，退休後更成為行山隊領隊，帶領山友尋訪香港的奇山異水。

K Kwong由出世起已經與山結緣，他的中文名叫鄺士山，士山這個名字正來自日本名山富士山。他解釋：「我爸很鍾意山，好像我那麼頑皮，就用山名來為兒子改名。」

喜歡行山的K Kwong帶記者去看西貢的破邊洲。（顏銘輝攝）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

家住鑽石山愛通山跑

他小時候居於鑽石山大磡村的大觀園，「那個地方算是郊外，有條大溪，有個出名的地方叫大觀園片場，後來被人叫『東方荷里活』，拍了很多電影，後來那個地方變了地鐵站，就做了荷里活廣場。我孩童時候，那裏有河及瀑布，可以周圍玩，幾過癮！」

K Kwong少年時最喜歡通山跑，「主要是頑皮，無所事事，就上山行，還會上山捉東西去賣，例如捉草蜢去賣。沒有生果食的話，就在山邊摘山稔。以前沒有工具及裝備，你行來行去都是慈雲山及沙田，這些地方最容易去到。」但他補充，試過有次朝早在新浦崗出發，晚上行到去鹿頸，「行到營地，腳都快斷，行了幾十公里。小時候，你被人趕住行，而且不服輸，還有大膽。」

K Kwong與撿豬灣後的「香港之心」自拍。（顏銘輝攝）

「我少年時都沒有電筒，黑泥白石光水氹，只是背了這些口訣。我小時候是喪的、癲的。還有件事現時的人是不夠膽做的，就是飲山坑水，我們不是飲河流入面那些水，而是飲石隙流出來的，其實幾好飲。」訪問當日，經過萬宜水庫東壩那些滲水出來的六角柱石，他躍躍欲試，但後來覺得柱石有倒塌危機，才沒有行近喝一口。

長大後跟行山隊四處探索

「後來長大了，你有錢可以去買裝備及書，還有錢去跟隊，我就跟山海之友去行，愈行愈有興趣。」山海之友是一支本地旅行隊，由香港遠足泰斗李君毅所創立，每周帶山友遊覽不同的山水名勝。

K Kwong由細到大都喜歡通山走，特別退休之後，他有很多時間行山。（顏銘輝攝）

K Kwong續說：「我真真正正第一年行山是70年代，72、73年左右。那時不是專業的，我帶住個金屬水壺，穿對白飯魚、白布鞋就去行。」跟行山隊上山後，他開始接觸有系統的山野知識，並踏足很多美麗的郊外地方。

覺得郊外就是屋企

「第一次上鳳凰山看日出，其實不是日出得很靚，但第一次上去看，覺得很驚訝，之後就覺得沒什麼特別。現在看過很多次，通常都不靚，因為你會見到很多雲，很少可以見到個波波（太陽）從水平面上升上來。」

跟隊十幾廿年之後，行過很多路線，累積了不少經驗及山野知識，他在90年代中不再跟隊，獨自探索。K Kwong說：「開始識得看天氣，這很重要，會安全一點，知道幾時要走，難點出事。我喜歡看天氣，信心大了，去到一個階段，覺得郊外就是家。」除了天氣外，他還從行山隊的前輩中，學識看地圖，「都要有人教，讀書讀不到的，你要拿住幅地圖去問人。」

比起驗口罩，K Kwong更喜歡去行山，親親大自然。（顏銘輝攝）

由山野小頑童，隨年月變成老頑童，K Kwong表示在不同的年紀，對山的感受也不同，他說：「小時候，山是我賺到錢的地方，捉到魚、蠑螈、金絲貓、草蜢，摘到油柑子，我會拿去賣。你會覺得山上有很多資源給我去取用。後來就不是，山是令我開心的地方，因為我不用靠個方法去搵錢。不過，真正enjoy（享受）是退休之後，退休後有很多時間。」

退休後真正享受行山

在2012年，K Kwong逐漸從補習名師的崗位上退下來，拿起相機及行山杖，更多走到山野。退休後，他試過在西貢撿豬灣對面的山頭上，由朝等到晚，只是為了欣賞最美的「香港之心」。撿豬灣後的山崖上，有個心形凹位，遇上合適的陽光角度，就會映出一個心形的陰影。

K Kwong有次在這裏等了一日，就是為了看最美的「香港之心」。（顏銘輝攝）

「開頭會覺得很悶，但呆下望下，其實都幾得意，見到顏色不斷變。最初目的是為了等，但後來發現你的目的是為了融入大自然。很容易知道自己是否融入去，去到一個階段，你不知道自己很熱，完全不為意滴汗。很快就過了一日。」K Kwong頓一頓，笑言：「當然你要告訴家人，否則他們以為你失蹤。」

訪問當日，他帶記者從萬宜水庫東壩走上山頭，計好時間，看完破邊洲後，回頭觀賞「香港之心」。根據他的豐富經驗，在夏天的時候，大約下午兩時，就是最美的時刻。他說冬天的陽光角度不對，是看不到的，一定要夏天來看。

K Kwong最喜歡探遊香港山野，此處是「黃牛石城」的石天窗。（由受訪者提供）

K Kwong行山的驚險故事：

行罾棚角咀差點跌死

K Kwong喜歡尋找奇山異水，踏足冷門崎嶇的路線，經歷過不少生死一線的驚險時刻。他說：「我自己最危險的一次是罾棚角咀，要落去浪茄仔，途中經過一道斜度有70度的崖壁。大概四五層樓高，其實不太難，有充足手腳位，我都爬過很多次。非常不幸地，那次我爬的時候，我捉住一塊石，但那塊石鬆脫，我連人帶石跌出去。」

「但我即刻爬到回去，否則我會跌3層樓高。那次很驚，落去了之後，我跟隊友說回程不要再行這條路。有人見到我這一幕，他說：『怪不得你剛才好像變魔術，飛了出去，又飛回入來。』我就說差點死了。」

K Kwong行得很快，一馬當先就去帶路。（顏銘輝攝）

講到行山中伏的經歷，K Kwong說之不盡，他續道：「真正出事那次是斷腳，在吊燈籠東脊落山，我記得那天是陰天，落過大雨。那面是泥坡，快落到底，我一踩落去，泥坡就碎了，我滑落山，雙腳一字馬，隻腳『啪』一聲。」

落吊燈籠膝部重傷

擁有數十年行山經驗，那時K Kwong仍十分冷靜，冷靜到甚至有點輕視自己的傷勢，「我第一時間找繃帶、壓力帶包住隻腳，再拿行山杖出來用，紮住繼續行，行了一會兒，覺得沒有大問題。我以為沒事，再行5公里，其實腳入面已經全部爛了。」

「突然間，雙腳用不到力，又很痛。我剪開條壓力帶，一望嚇到傻了！隻腳腫了，腫到是原本的一倍，完全動不到，我知道應該斷了腳，積了很多瘀血。」K Kwong叫隊友跑上山，找個接收到訊號的地方報警。水警趕到，也不敢運送他，要另外再叫醫療船入來，可見其傷勢之嚴重。

K Kwong笑談他的行山中伏經歷，其中傷得最重的是一次行吊燈籠，右膝半月板重創。（顏銘輝攝）

這宗意外亦見到K Kwong在行山界及學界都桃李滿門，由醫療船的救護員，到急症室的護士，甚至骨科醫生，不是跟他行山，就是他的學生。K Kwong臉帶笑容，以輕鬆的語氣，與記者分享那次恐怖腳傷的經歷，他笑言：「醫生都是我學生，醫生來到又跟我說：『阿sir，你不用怕。』但他一望就說：『阿sir，你好似爛了半月板，很嚴重，要叫師父來看看。』」

「他師父來到，他不是我學生，年紀很大，但他說：『阿sir，你不用怕。我老婆是你學生。』他看完表示很嚴重，要留醫。我都知道沒可能不用留醫，我痛到不斷冒冷汗，汗水全部是冷的，我說很凍，但他又沒有給我止痛藥。」留院冰敷一晚後，K Kwong覺得傷勢好轉，可以落地行，就拒絕醫生建議，翌日自行簽紙出院，「出院之後還繼續去行山，我都不知有多嚴重。」

自從膝傷後，K Kwong行山就一定會帶一對行山杖。他笑言行山杖已成為他手臂的伸延。（顏銘輝攝）

醫生認為他難以再行山

之後，K Kwong去私家醫院檢查，發現右膝傷勢嚴重，要多次抽膿，3個月後接受微創手術，清理發炎組織及碎骨。他嘆道：「做完微創之後，醫生跟我說，這次手術捱到一年半載，之後要去換關節。那是我人生中很低落的日子，我看過的所有醫生，都跟我說：『阿sir，你隻腳不行了！沒有其他辦法！』這樣受傷，通常只得一個解決方案，就是整個關節換。」

K Kwong指一指自己的右腳，露出一個勝利的微笑，「但我到現在都沒有換，離那個微創手術已經6年了。」他記得受傷之後，人人都認為他要收山，無法再行山，但行山是他的最大興趣，絕不能放棄。

K Kwong到訪青山腹地的豬仔石。（由受訪者提供攝）

「物理治療師跟我說：『你以後行不到，你想也別想行山，你可以行到平地已經要很開心。』我說要行到山；他說沒有可能：『你行5公里都行不到。』之後，我被物理治療師一直訓練，頭尾訓練了半年，最後我可以『環湖出咀摸鬼手』。」說罷露出個自豪的樣子。

【K Kwong環湖出咀摸鬼手】

環湖出咀是遠足界的長途路線，又被稱為「考牌路線」，繞船灣淡水湖，行到黃竹角咀，觀賞那裏海邊的景點鬼手岩，來回超過30公里。作為一個喜歡行山的人，在大傷後仍能行到這條路線，相信觸摸「鬼手」的一刻，K Kwong肯定十分激動。

行山前一晚要服用止痛藥

雖然行到，但不代表沒有問題，他說：「真的可以行到，但是捱的，一路行都痛！」

這6年來，舊患的痛楚雖有好轉，一直沒有停。每次行山前，K Kwong都要早一晚食止痛藥，這次行山訪問也不例外。

雖然膝部重創，但K Kwong一直沒有接受換關節手術。（顏銘輝攝）

坐在石上的K Kwong指一指他的右膝說：「我隻腳曲到這樣（大腿小腿成90度），就不可以再曲，再屈曲就很痛。以前常去青山腹地，很多地方可以爬，還有這裏花山下面、萬柱海岸那些，現在都不可能去。那些位置要爬上爬落，要大步跨，又要屈得多。」

年紀不少，腳部受過重傷，還通山跑、周圍去，難道家人不擔心嗎？K Kwong說：「家人都驚，會生氣。」

以下這番話，相信他的家人聽過後，可能更加擔憂，但既然他說得出，記者就照寫出來。他續說：「我跟個喜歡獨個兒行山的朋友講，touch wood，行山可以在山上死，也是一項榮耀。因為你喜歡那些地方，那就在那裏死。」

雖然膝部受過重傷，但少許攀爬，還是難不到K Kwong。（顏銘輝攝）

跟K Kwong在山頭上等到下午兩時，撿豬灣後的崖壁，確實出現了一個很完整的心形陰影。他表示見過很多次，今次沒有帶專業的相機上來，「不一定要影相，見到美麗的東西，望到都開心。」隨心形陰影愈來愈明顯，他都忍不住拿出手提電話，先影景，再自拍，露出天真爛漫的笑容。

上到山會忘記所有問題

在山上，K Kwong任何時候都很自在，太陽曬不怕，落雨淋也不怕。他說：「我很喜歡大自然，你會忘我。忘我的意思是道家境界，人及大自然融為一體，不記得你是要上班、周身債，你上到山忘記了所有問題。」

「當你發現在山上完全沒有問題時，那你就知道，這裏是屋企。」

K Kwong覺得大自然就像家一樣，在山上感到自在舒適。（顏銘輝攝）

後記：

訪問後一個月，K Kwong在8月初透過社交網站表示，膝部情況惡化，看來快到極限。他表示關節不動十幾分鐘的話就像鎖死了，再活動的話會「啪」一聲及很痛，晚上難以熟睡。

他在8月2日到油麻地買生果，途中更痛到行不到路，很辛苦才回到家，到8月3日沒有好轉，行一會兒已經很痛。不過，他最後寫：「暫時未有投降念頭，keep fighting。永不投降！山就係家！」

到8月底，他的舊患沒有好轉，他昨日表示：「呢幾日隻腳真係太痛，晚晚瞓幾十分鐘一轉身就痛醒。」

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

+ 11 + 10 + 9

看圖比較消委會測試的15款運動上衣：

+ 11 + 10 + 9

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 4 + 3 + 2

行山前先了解行山禮儀：

+ 12 + 11 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 10 + 9 + 8

建議放入背囊的行山裝備：