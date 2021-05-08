行山意外｜山藝教練記錄香港山難23年　公開資料庫盼山友以古為鑑

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-08 10:36

行山意外頻生，單單飛鵝山自殺崖近兩三個月已有3宗致命事故。山藝教練何偉明自1998年起記錄行山意外，今年初他整理多年來的資料，並將這份《歷年山難意外事件簿》放上網，希望警剔山友，減少意外。 面對疫情下的全民行山熱潮，教授山藝超過20年的何偉明雖然喜見更多人投入這項運動，但他對意外頻生感到痛心，「意外一宗都嫌多，其實有些意外是否可以避免？」

上月中24歲少女石樂蕎懷疑到飛鵝山行山後失蹤，引起全港關注，不少山友自發上山搜索，最後救援人員在自殺崖鵝肚棧道發現她，但她送院後不治。飛鵝山自殺崖向來是行山意外的黑點，今年致命事故頻生，近兩個月已奪去3名行山人士的性命。

資深山藝教練何偉明在將軍澳小夏威夷徑接受訪問。（顏銘輝攝）

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何偉明自1998年起教授山藝課程，並開始根據傳媒的報道記錄行山意外，保持更新意外資料庫至今。他說：「當時要教班，想用一些個案去跟學生討論意外處理。假如意外的主角是你，設身處地，你會怎樣做呢？後來，我每次見到有行山意外的個案，全部都記錄下來，漸漸成為事件簿。」

何偉明表示，他最初記錄行山意外，純粹是當作山藝班的教材。（受訪者提供）

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「希望事件簿有警剔作用」

以往這份《歷年山難意外事件簿》只是何偉明的教材，但今年初他將這份資料放上網，與網民分享。何偉明表示，今年頭4個月的行山意外死亡人數，已比得上2019年全年的數字。《歷年山難意外事件簿》暫時記錄了今年有12人魂斷山上，而據消防處的資料，2019年全年有13人在攀山拯救事故中身亡。他嘆：「今年初很多意外，希望事件簿有警剔作用，讓後來者知道原來發生過那麼多意外，學懂避免意外。」

何偉明記錄行山意外多年，發現今年的個案特別多。（顏銘輝攝）

何偉明發現行山意外隨時代變化，近年的事故有兩項特徵。他說：「以前行山遠足是群體活動，現在就比較多一個人去行山，很多意外都是獨自行山造成。例如在西貢黃石碼頭有人行山失蹤，到之後一日才被其他行山人士發現他暈倒在山上，送院後不治。如果這宗個案不是獨自行山，有人陪同，朋友可以立即報警求救，他可能有得救。」

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何偉明認為獨行及挑戰難度的風氣，導致近年行山意外急增。（顏銘輝攝）

愈來愈多人行山尋求難度刺激

除了獨行風氣興起，何偉明表示近年愈來愈多人喜歡挑戰難度，追求刺激，「以前的意外，真的是意外，例如行出去影相失足墮下；而現在的意外，我會覺得有人盲目追求難度。例如有人說這條路難行、那條是考牌路線，就有很多人會為挑戰難度而去。以前很少人去羅漢塔、一樹洞這些地方，但現在這些地方周末人山人海，旺過彌敦道。追求難度的刺激的同時，很多人缺乏足夠裝備及知識，就很易發生事故。」

自從去年初疫情襲港，政府封關兼封閉多項娛樂場所，行山人潮隨之爆發，每個周末假期，多個郊遊熱點人山人海。何偉明感嘆：「感受很深，一方面希望多人行山，多去了解大自然，這是開心的。另一方面，見到意外發生，每次見到都覺得心痛，意外一宗都嫌多，其實有些意外是否可以避免？有沒有辦法減少意外發生？」

何偉明這天約了朋友由井欄樹行到小夏威夷徑，再上將軍澳的鴨仔山。（顏銘輝攝）

作為資深山藝教練，何偉明向學生講解行山安全、準備、裝備、避免意外等課題超過20年。他續說：「我們都沒有新的高見，全部都是老生常談。我們見到意外成因來來去去都是那幾個，我們要有足夠裝備，要有專門知識，要有計劃去行山，要有事先準備，例如緊急撤退的計劃……很多人都知道，但是不是每個人都會遵守或者去學習？你去行難度高的地方，會不會帶多些裝備去保護自己？我見很多人沒有這樣做。」

雖然何偉明這天的行山路線難度不高，但他都有帶備哨子。（顏銘輝攝）

應避免獨個兒行山

飛鵝山自殺崖、蚺蛇尖、狗牙嶺等地常有意外發生，應否叫行山人士避免前往這些郊野險地？何偉明說：「我不會告訴你不准行某些山，但你要去學相關的知識，帶備足夠裝備，例如你知道山路崎嶇，你會帶繩索，並要學懂使用這些裝備。」

「不要高估自己的能力，你看地圖時，見到等高線及資料，你可以從中看得到路線難度，會不會有懸崖峭壁。如果我們有足夠準備，認清自己的能力，有齊計劃，這樣去行山，意外自然減少。」他還補充，行山是一項眾樂樂的活動，應避免獨個兒行山。

連結：何偉明製作《歷年山難意外事件簿》

何偉明由1998年起開辦山藝班，有豐富教授山藝的經驗。（受訪者提供）

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