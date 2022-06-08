足球轉會｜加比爾捷西斯心儀皇馬 最大阻力關西班牙政府事
撰文：顏銘輝
出版：更新：
曼城前鋒加比爾捷西斯成為多支歐洲勁旅哄搶的目標！繼阿仙奴後，傳皇家馬德里及車路士都希望羅致這位巴西國腳。不過，如果皇馬想簽到捷西斯，必先寄望西班牙的公務員提高效率，因為皇馬要待前鋒雲尼斯奧斯祖利亞申請到西班牙護照，騰出一個非歐盟球員註冊名額出來。
在曼城，25歲的加比爾捷西斯並非必然正選，隨艾寧夏蘭特今夏加盟，相信他下季在「藍月亮」的上陣機會更少。不過，如果他肯跳出曼城，就會成為「皇帝女，唔憂嫁」。英國《每日鏡報》報道，在一眾追求者中，加比爾捷西斯傾向選擇皇馬。皇馬看中他能力全面，既可跟年紀漸長的賓施馬輪換踢中鋒，又可勝任兩翼側擊，豐富球隊進攻上的選擇。
然而，加比爾捷西斯加盟皇馬最大的阻力，是他非歐盟球員的身份。皇馬現時3個非歐盟球員註冊名額已滿，分別是雲尼斯奧斯、洛迪高高斯及艾達米列達奧3名巴西兵。西班牙傳媒表示，雲尼斯奧斯在2018年加盟皇馬，當他定居西班牙兩年後，早於2020年已申請西班牙國籍，並通過了文化考試及西班牙語口試，但程序過了接近兩年，當局遲遲都未批出西班牙護照。洛迪高高斯及艾達米列達奧遲一年申請，目前也未獲批。若果西班牙政府可以在今夏批出雲尼斯奧斯的護照，皇馬就可以騰出一個非歐盟球員註冊名額，去羅致加比爾捷西斯。
英超的阿仙奴及車路士也希望得到加比爾捷西斯，其中阿仙奴很有誠意，早就表示有興趣。阿仙奴鋒線人手不足，奧巴美揚上季中轉投巴塞隆拿，拿卡錫迪亦於今夏離隊，而且阿仙奴主帥阿迪達在擔任曼城助教時，曾跟加比爾捷西斯合作，十分欣賞他。
加比爾捷西斯早前在巴西國家隊時透露，完成今月的國際賽後，他就會開始放假，並會為自己的職業生涯好好考慮未來。
足球轉會｜法國防中新星傾掂數過皇馬 摩納哥投資兩年大賺一筆足球轉會｜利雲度夫斯基狠批拜仁獨裁 「還有誰會想加盟？」足球轉會︱祖雲達斯力邀普巴回巢 簡拿華路大潑冷水：他毫無作用足球轉會｜摩連奴最忠實追隨者？ 馬迪離開曼聯勢自由身投羅馬足球轉會｜文尼成塞內加爾首席射手 收回離開利物浦言論：說笑的足球轉會︱巴塞傳給予轉會承諾 利物浦今夏失文尼下季勢無埋沙拿足球轉會｜傳摩連奴成PSG下任主帥 意大利名記：真命天子不是他