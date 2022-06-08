足球轉會｜法國防中新星傾掂數過皇馬　摩納哥投資兩年大賺一筆

多間傳媒報道，皇家馬德里擊敗巴黎聖日耳門及利物浦等對手，從摩納哥簽入法國中場曹亞文尼，據報皇馬這次收購的開支超過1億歐元。



曹亞文尼已經是法國的大國腳。（Getty Images）

專攻轉會消息的足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）在Twitter表示，22歲的法國國腳曹亞文尼將加盟皇馬，簽約至2027年。他指，皇馬與摩納哥在周一晚完成最後談判，就轉會費達成協議，皇馬需要支付8000萬歐元基本轉會費，還有2000萬歐元視乎球隊或球員表現的條款，身價最高可達1億元，若加上稅項及雜費，皇馬投入超過1億歐元。《The Athletic》稱，兩間球會正進行文件上的手續，完成後便可宣布交易。

曹亞文尼效力摩納哥兩年，身價大幅上漲。（Getty Images）

之後，多間歐洲傳媒報道，曹亞文尼將以8000萬歐元基本轉會費加盟皇馬。英國《衛報》透露，利物浦領隊高普親自致電曹亞文尼，希望說服他加盟，但他表明只有興趣去皇馬；原本打算開出基本轉會費1億歐元的PSG，亦因為球員意願而在上周五退出談判。

皇馬正逐步為卻奧斯、卡斯米路及莫迪歷找接班人。（Getty Images）

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曹亞文尼兩年前從波爾多加盟摩納哥，據報基本轉會費1750萬歐元，總數高達2000萬歐元。換言之，他在兩年間升值5倍。

自2017年以來，摩納哥多次高價放售球員，代表作是以1.8億歐元將基利安麥巴比賣給PSG，而湯馬士林馬、法賓奴、泰利文斯、貝拿度施華及班捷文文迪離隊時，身價都至少達4500萬歐元。