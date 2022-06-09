劍擊｜佘繕妡為世錦賽改善技術細節　學生生涯為另類「金牌」奮戰

女子重劍選手佘繕妡因排名問題失落劍擊亞錦賽資格，今日（9日）出席品牌活動時表示放眼7月埃及世界錦標賽賽，並善用時間提升技術細節。

8月下旬將回到美國開學，平衡學業和劍擊之餘，這位NCAA劍后也坦白道出，自己學生劍手生涯的最終目標是另一塊別具意義的「金牌」。



佘繕妡失落亞錦賽，現時專注在細節上的提升。（張倩儀攝）

佘繕妡簽約成為運動品牌Under Armour旗下運動員，周四出席中環旗艦店開幕。她提到自己雖然失落亞錦賽，但現時能專注在細節上的提升，「我有和教練打1 On 1，希望可以減少錯誤，太多錯，對手就很容易捉到路，分數就會拉得開。」

現時世界排名46的「佘佘」表示，自己今季應該可以將排名拉高：「32名應該是有機會達到的，只要我堅持訓練。」更笑說自己應該會出席世錦賽，不過對成績沒有太多想法，只想突破之前的成績。

佘繕妡8月下旬將會回到美國備戰NCAA。（張倩儀攝）

現就讀美國聖母大學的佘繕妡，今年2月重劍世界盃巴塞隆拿站勇闖8強，創下生涯最佳成績，並在一個月後的NCAA錦標賽封后，勇膺賽事最佳女重劍手。可是，因本地排名只列第5，世界排名亦未達前32名，未被港隊遴選出戰6月10日開戰的亞錦賽。

8日下旬將會回美國繼續學業的「佘佘」，也交代下季NCAA目標仍是冠軍。說起NCAA她表現相當雀躍：「未試過有亞洲女生得到這個Title（最佳女重劍手），所以我想繼續保持，學習不單止同學、教練和隊友信我，我都要更相信自己可以做到。」

除了劍道上的榮譽，「佘佘」最想得到的是另一塊名留青史的「金牌」：「我們校友有一個傳統，就是得到冠軍的人，在離校後名字會被刻在用過的儲物櫃上，牌子還是金色的，這給我很大的動力。」她今年已在NCAA封后，鎖定獲得這個特別的「金牌」，不過要留待她畢業後才會鑲到儲物櫃上，假如她未來再度贏得冠軍，「金牌」上便可刻有多一個年期，相信會是她的額外推動力。