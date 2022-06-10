D1田徑｜男女拔大比數贏總冠軍　學界決賽日誕今屆唯一新紀錄

學界港九區D1田徑周五（10日）假灣仔運動場上演決賽日，拔萃男書院及拔萃女書院一路帶頭下贏得男、女子全場總冠軍。



次日上午賽事完結後，男拔擴大領先優勢至138分，以304.5分力壓累積166.5分的旅港開平商會中學。上屆冠軍喇沙書院則仍以1.5分之微、165分緊隨第3。女子組拔萃女書院上午依然領先，在女飛人鄧焯文於200米決賽大熱奪金下，總成績320分繼續領放；協恩中學則續以249.5分暫列第二，領先215.5分的上屆亞軍德望學校。

男子組領先一日半的旅港開平最後在接力賽失利，被喇沙以303.5分反超。（張倩儀攝）

男拔接力強勢奪五金

下午賽事舉行「重頭戲」接力賽，女子組4X100接力 C Grade決賽中，協恩中學因接棒後越線，雖然首名衝過終點但仍被取消資格，最後由德望以53.08秒摘金。

200米金牌得主，男拔隊長的葉景維跑10.87秒再奪金。（張倩儀攝）

B、A Grade方面，女拔分別以51.82秒和49.55秒穩奪金牌，再於4X400米接力中包攬三金，共得5金。男拔僅在在B Grade 4X400米接力被九龍華仁書院以3分37.79秒力壓失落一金，但仍能包辦其餘接力賽事中5面金牌。

男、女拔奪男、女子全場總冠軍

完成兩日賽事後，今屆學界D1總結由男、女拔一直領跑，分別以587.5分和550分奪得男、女子全場總冠軍。男拔繼去屆被喇沙書院中斷連霸後，今屆重奪學界田徑王位；女拔則順利14連霸，地位穩如泰山。

女拔一直領跑，以550分奪得女子全場總冠軍，順利14連霸。（張倩儀攝）

一向「坐三望二」的協恩今屆以381.5分力壓367.5分的德望；港大同學會書院也是201.5分登上第4位，同樣寫下歷史最佳成績。男子組領先一日半的旅港開平最後敗給了接力，被喇沙以303.5分反超，最後以274.5分繼續保住第三位。

男拔6場接力賽事，只失一金。（張倩儀攝）

中段改用人手計時 不列入紀錄

上午大會電子計時器因暴雨影響，暫時停用，改為人手計時，多項賽事成績未獲計算成為紀錄。但下午雨勢減弱，重新使用電子計時，隨後舉行的男、女100米A Grade決賽，同樣由200米金牌得主，男、女拔隊長的葉景維跑10.87秒和鄧綽文跑出12.27秒再摘金。

一向「坐三望二」的協恩今屆以381.5分力壓367.5分的德望。（張倩儀攝）

今屆唯一位選手改寫紀錄

今屆學界D1久未誕生新紀錄，首日更是原封不動。直到今日下午，拔萃男書院小將王諾弘在C Grade 1500米決賽以4分24.72秒，打破2019年、上屆由周凱揚造出的D1學界紀錄，成為今屆第一名，也是唯一一名改寫紀錄的選手。