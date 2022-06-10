D1田徑｜德望近30年首度跌至季軍　教練潘栢茵：斷層問題

德望學校曾於D1田徑創造18連霸的壯舉，惟拔萃女書院自2006年開始爆發，「女子組王者」一稱，近14年已變成女拔代名詞。

今屆港九區D1田徑，德望更是近30年來首度總成績跌至第三，舊生兼新任短跑教練潘栢茵坦言，現時的德望需要時間，成績下滑有不同原因。



今屆D1田徑，女拔續展王者霸氣，以總成績550分、連續14年取得冠軍，且分數拋離第二的協恩中學（381.5分）及第三的德望學校（367.5分）一大截，可見疫情對該校沒有太大影響。

德望學校今屆以367.5分得第三。（張倩儀攝）

在女拔14連霸前，勁敵德望在1990至2000年代堪稱壟斷學界田徑，惟今屆這支「黃綠兵團」未能追貼分數，過去13年得到的亞軍席位，亦拱手相讓給協恩中學。

「跟我的項目都跑入決賽，沒有人受傷，已經很開心、很滿意。」教練潘栢茵見證女子A Grade 100米跨欄決賽後說道。前香港欖球代表潘栢茵近年重返田徑場，中學時代揚威D1學界的她，去年更接過母校德望教鞭，負責短跑項目。

前香港欖球代表潘栢茵去年負責德望短跑項目，包括跨欄。（張倩儀攝）

潘栢茵認為今屆學校成績下滑，與疫情有關：「斷層問題，有能力的人都畢業了，後輩沒有師姐帶領，加上不少學生根本沒有D1學界的概念。」於100米欄被取消資格的中五生曾芷媛亦同意教練說法，直言與教練磨合時間少，未見真章：「時間不足，都未知道（新）教練真正可以帶給我們什麼。」

潘栢茵（中）認為今屆學校成績下滑，與疫情有關。（張倩儀攝）

重建團隊 未來有機會爭冠

雖然今年成績不如以往，但潘栢茵有信心放眼未來，並強調明年再爭冠：「教練團轉變很大，不單是教練和學生，教練之間要需要時間夾；學生很乖，就好像100米欄今次只練了3至4課，但很多學生都願意帶欄回家自己練，其實大家實力不差，但需要時間。」