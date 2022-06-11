卡塔爾世界盃｜厄瓜多爾保決賽周資格　國際足協調查完畢

厄瓜多爾被指在卡塔爾世界盃外圍賽派遣不合資格球員，能否出戰年底決賽周，一度成疑，並惹來外界猜測哪隊可以遞補入圍。不過，國際足協（FIFA）調查後，宣布「無事發生」，暫不影響入圍資格。



厄瓜多爾在8場外圍賽派出後衛卡斯迪路（Byron Castillo）上陣，有指他實際上於哥倫比亞出生。厄國足總涉嫌偽造國籍，未能入圍決賽周的智利就此投訴。

FIFA紀律委員會昨晚宣布，分析各相關方提供的資料和陳述後，決定完結對厄國足總的程序，意味厄國暫時保住決賽周隊伍資格。聲明未有解釋原因，稱相關方如有異議，須於十天內提出。有關決定將於完成程序後刊登。

厄瓜多爾的出場資格近月引起關注，南美洲球隊關注之餘，甚至有指意大利有機會藉世界排名最高的出局球隊，獲得遞補機會。惟意大利足總方面早前已公開表示，已獲知悉遞補無望。