世界盃附加賽｜澳洲淘汰阿聯酋　將與秘魯爭奪決賽周入場券

世界盃亞洲區附加賽，澳洲在卡塔爾的中立場以2：1擊敗阿聯酋，躋身洲際附加賽，他們會在6月13日跟南美洲代表秘魯爭奪決賽周資格。



這場附加賽由兩支12強小組第3名對壘，阿聯酋及澳洲在卡塔爾一場過分勝負。兩隊半場互無紀錄，聖保利中場積臣艾雲在53分鐘為澳洲建功，雖然阿聯酋在57分鐘便追平，但效力法蘭克福的前鋒曉魯斯迪於84分鐘奠勝，為澳洲鎖定贏2：1，晉級洲際附加賽。

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卡塔爾世界盃出線球隊（已有30隊）：

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30支卡塔爾世界盃決賽周隊伍已經誕生，尚有兩個席位未決。澳洲晉級後，將在6月13日與南美代表秘魯爭一席位。勝方會被編入決賽周D組，同組對手有法國、丹麥及突尼西亞。

另一場洲際附加賽由中北美洲及加勒比海代表哥斯達黎加，在6月14日鬥大洋洲代表新西蘭。勝方會被編入E組，同組對手有西班牙、德國及日本。

世界盃決賽周分組形勢：

A組：卡塔爾（主辦國）、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、洲際附加賽勝方（亞洲及南美）、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國

