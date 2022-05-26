戴偉浚坦承踢中超為入選國足　羨慕武磊外流西甲：想立足五大聯賽

國足球員戴偉浚最近接受廣東體育頻道《足球星視界》節目訪問，他全程以廣東話回答問題，談及隨國足征戰世界盃外圍賽的感受。



對於入選國足，戴偉浚表示情況發生得比較突然，自己於10月尾才得知「落戶成功」，便立刻申請所有證件，「（我）回來踢中超也是為了有機會加入國家隊，結果也實現了這個目標。」

他指足球世界變化一直來得快，在英國時已習慣，「因為競爭很大，所以也沒有很意外、很驚喜，只要自己在聯賽每一場表現好，以後的事情都有機會發生。」

戴偉浚已取得4頂國足喼帽。（新華社）

戴偉浚在剛過去的世界盃外圍賽中，為國足4度上陣，包括不敵日本、越南及阿曼，唯一有分落袋的是跟沙特阿拉伯踢成1：1，亦是他比較難忘的一場。

「我覺得打平（打和）沙特阿拉伯是全隊的努力，當時前幾天我跟腱有傷，有一兩天沒有訓練，雖然是替補（後備）但李指導半場就把我換上場，最後能夠扳平比分也是很開心，是我在國家隊拿的第一分。」

國足在今屆最後一場世界盃外圍賽，作客以0：2不敵阿曼，戴偉浚亦有上陣。（新華社）

完成世盃外後，戴偉浚坦言自信跟技術都有提升，所以外流歐洲的意願更強烈，「大家都知道現在中國足球的環境不是十分好，所以我想去高水平的比賽、平台去試一下，希望可以在那邊立足、在五大聯賽踢波。」

記者提及正外流西甲愛斯賓奴的國足前鋒武磊，稱有人建議他回流中超，但也有意見希望他繼續留歐，問戴偉浚若是自己，會如何抉擇。

他表示：「想法和建議我不敢給太多，畢竟他是一個老大哥。我非常羨慕他在西甲這幾年的經歷，因為在歐洲五大聯賽拿到一份合同是一件非常難的事情，所以非常羨慕他在五大聯賽踢球、進球，這非常難得的。我的建議是能堅持多少年就堅持多少年，那裡的足球氛圍不一樣。」