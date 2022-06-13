劍擊亞錦賽｜港隊男佩力克哈薩克闖4強　女重挫新加坡穩奪獎牌

亞洲劍擊錦標賽完成首3日的個人賽後，港隊已袋走兩金兩銅。今日（13日）轉戰團體賽，分別上演男子佩劍及女子重劍賽事。



【10:00】

港隊男佩緊接登場，與哈薩克爭入4強，兩軍實力相近，港隊戰畢3局後領先3分。何思朗第4局擴大優勢至5分，陳卓謙進一步拉開比分至10分，其後眾將力保差距，以40：35交給守尾門的羅浩天。這名2018年亞運個人銅牌得主不負眾望，最後一局打出5：4，以45：39晉級4強，自2017年後再度登上亞錦賽頒獎台。

【09:30】

由個人金牌得主江旻憓領軍的港隊女重，被列為3號種子，直接輪空躋身8強，與新加坡爭奪4強席位。

港隊派出江旻憓﹑陳渭泠及連翊希正選上陣，港隊早段領先，陳渭泠第3場登場，這名回流港將表現有點手緊，連失3分一度被反超前，幸好她其後以8：8完成該局，連翊希緊接上場，局末反攻得分，港隊以12：11稍稍領先。

陳渭泠其後保住領先，第6局江旻憓再登場，竟然被對手連追3分，一度落後16：18，江旻憓及時採取主動，戰術奏效，隨即收復失地，並以23：19擴大領先優勢。

面對情急追分的新加坡，港隊作出調動，朱嘉望後備入替，與連翊希力保領先，挾6分領先進入最後一局，守尾門的江旻憓順利保住勝局，有驚無險以45：33擊敗對手，殺入4強，穩奪獎牌。

【09:00】

由羅浩天﹑何思朗﹑陳智軒及陳卓謙組成的男子佩劍隊，被列為4號種子，16強遇上新西蘭。兩軍實力有差距，港隊未遇太大壓力，結果以45：23輕取對手晉級，將與哈薩克對壘爭入4強。

港隊男佩首仗輕取新西蘭入8強。（FIE圖片）

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