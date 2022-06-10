劍擊亞錦賽｜江旻憓第二度奪亞洲冠軍 登「世一」後曾陷自我懷疑
撰文：高詩琦
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江旻憓在今屆亞洲劍擊錦標賽奪得女子重劍個人賽金牌，成為她個人第二面金牌。
「劍后」曾在2019年創下香港劍擊的兩個「第一」，卻在登上世界排名第一後一度陷入迷惘，加上接踵的傷患，她在東京奧運終失望而回。
「究竟我是第一，還是一輪遊的水平？」這面金牌，能讓她找回答案嗎？
江旻憓早在2018年已奪得個人第一面亞錦賽金牌，2019年初，江旻憓在連續兩站世界盃奪冠，成為首位在劍擊世界盃獲金牌的香港劍手，連連佳績令她的世界排名拾級而上，當年3月她登上世界第一，成為香港第一位「世一」劍手，同年的世界錦標賽她也獲得銅牌，並以年終世界第一作結。
完美的2018和2019年，令人期待江旻憓之後的成就，尤其是東京奧運——然而一直困擾她的膝傷、起伏的狀態及席捲全球的疫情，她的表現大起大落，在2020年僅有的3場國際賽，她有兩站都首圈出局，去年的東京奧運，她8強止步，無緣獎牌。
回港沉澱過後，江旻憓坦承「世界第一」的自己，反而不是最好的自己：「世界排名第一的時候，一下子是第一、一下子又一輪遊，起伏好大。」一個問號油然而生：「究竟我是第一定一輪遊的水平？」
「世一」不等於成熟，反而經歷過在高位的起伏，更教她學懂調整心態：「我只要控制好那些我控制得到的事，就可以了。」
今年的歐洲之旅，她在2月奮力闖入索契站4強，卻因適逢俄羅斯入侵烏克蘭而腰斬，其餘5站也未嘗突破次圈。終於在今次亞錦賽，她發揮穩定，紮實地過關斬將進入決賽，面對世界排名第一的韓國劍手崔仁晶，她雖在末段被追平、反超，卻也沉住氣，打到即時死亡的「決一劍」頂住壓力、刺出獲勝的一劍，奪得個人第二次的亞錦賽金牌，成為香港第一位達成此壯舉的劍擊運動員。
相隔三年，江旻憓再一次創下香港劍擊歷史，但今天再次成為亞洲冠軍的她，大概比當年那個「世一」的小妮子更加成熟沉穩。
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