劍擊亞錦賽｜江旻憓陳渭泠齊挫韓劍手晉級4強　港隊穩奪兩獎牌

相隔兩年，亞洲劍擊錦標賽一連6日在韓國首爾上演，首日率先舉行女子重劍及男子佩劍個人賽。



【14:50】

江旻憓與「老對手」﹑韓國劍手康永美爭奪4強席位，Vivian首節以5：3領先，並在次節保住優勢，以8：7進入最後一節。江旻憓連續兩劍反攻得手，再度拉開差距，一度領先5分，並以15：11再下一城，殺入4強。

江旻憓擊敗康永美殺入4強。（FIE圖片）

陳渭泠遇上上圈淘汰朱嘉望的韓國劍手宋世羅，二人首節無交收，因為各取一面紅牌而打成1：1平手。世界排名第6位的宋世羅採取主動，並以6：4領先。陳渭泠在最後1分15秒追至8：8平手，二人法定時間打成9：9，需要以「決一劍」分勝負。陳渭泠以一劍反攻得分，險勝對手，殺入4強。

江旻憓與陳渭泠同處上線，二人將在4強對壘，鎖定一個決賽席位，港隊亦穩奪兩獎牌。

陳渭泠首度出戰亞錦，隨即打入4強。（FIE圖片）

【14:30】

羅浩天16強鬥19歲日本新星小久保真旺，首節以6：8落後，休息過後隨即追平，曾經以11：10反超前，可惜未能力保勝局，以13：15憾負；同時出戰的陳卓謙面對伊朗劍手Mohammad FOTOUHI ，結果以12：15不敵對手，兩名港將同樣無緣8強。

【13:50】

江旻憓硬撼曾出戰東京奧運的中國劍手朱明葉，次節擴大領先優勢至3分，最終以15：10擊敗對手，晉身8強。同時登場的朱嘉望鬥頭號種子宋世羅（Song Sera），兩人爭持激烈，朱嘉望末段力追至9：9平手，惟其後急攻連失3分，最終以9：12飲恨出局，無緣8強。

緊接登場的陳渭泠，面對另一韓國劍手LEE Hyein ，首節二人打成4：4平手，在次節分數依然緊咬，以8：8進入最後一節。兩方一連4劍雙燈，陳渭泠其後連取3分，結果以15：12力挫對手，殺入8強。

【12:55】

男子佩劍方面，港隊派出何思朗、陳卓謙﹑羅浩天及陳智軒，陳智軒64強以12：15憾負中華台北劍手出局，其餘3人皆順利躋身32強。

陳卓謙32強鬥科威特劍手Mohammed Alfadhli，開局連取6分，結果以15：9擊敗對手晉級。羅浩天與伊朗劍手Mohammad Rahbari爭出線，以8：5領先進入次節，結果以15：11險勝。

何思朗面對中國劍手，首節大幅落後1：8，次節狂追下仍然不果，結果以11：15落敗出局。

【11:50】

港隊由江旻憓領銜，與連翊希﹑朱嘉望及陳渭泠一同出戰女子重劍個人賽。

江旻憓在小組不敵日本劍手，以4勝1負晉級，與日本劍手馬場晴菜爭奪16強席位，Vivian次節一度拉開6：1，即使其後連失3分，依然力保勝局，以15：10淘汰對手晉級，將與中國劍手朱明葉爭入8強。

網上直播港隊爭牌 一文睇港隊名單、賽程及主要對手

江旻憓32強輕取日本劍手馬場晴菜晉級。（FIE圖片）

朱嘉望32強面對泰國劍手，二人中段一度拉鋸，仍然以12：7力挫對手，晉身16強。連翊希則以8：15不敵哈薩克劍手。

新西蘭回流的港將陳渭泠，小組賽錄得4勝1負晉級，其後遇上新西蘭劍手Claire Cooper，結果以15：12力克對手晉級。

朱嘉望以4勝2負晉級淘汰賽。（FIE圖片）

港隊亞錦賽名單：

男子花劍：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、楊子加

女子花劍：鄭曉為、符妤名、張楚瑩、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、何瑋桁、黎家俊

女子重劍：江旻憓、連翊希、朱嘉望、陳渭泠

男子佩劍：何思朗、羅浩天、陳卓謙、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、劉穎怡



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