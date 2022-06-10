劍擊亞錦賽｜江旻憓「決一劍」挫韓國一姐　奪生涯第二個亞洲冠軍

亞洲劍擊錦標賽首日即傳來捷報，江旻憓與陳渭泠攜手殺入4強，為港隊穩袋一銀一銅。兩名港將同屬上線，4強上演內鬥爭入決賽。

江旻憓先輕取隊友入決賽，其後更以「決一劍」力克「一姐」崔仁晶，第2度贏得亞洲冠軍。



江旻憓與陳渭泠在亞錦賽女子重劍8強，分別擊敗來自韓國主場的康永美及宋世羅，並在4強對壘，爭入決賽。

江旻憓陳渭泠齊挫韓劍手晉級4強 港隊穩奪兩獎牌

兩名港隊成員曾經在去年的香港公開賽8強碰頭，當時Vivian以15：13力克隊友。江旻憓今仗首節以1：2落後，次節發力以7：4反超前，其後以15：7輕取隊友，生涯第3度打入亞錦賽決賽，並衝擊成為香港首位兩度稱霸亞錦賽的劍手。

即使陳渭泠不敵隊友無緣決賽，但這名由新西蘭回流的港將，首度參賽已經打入4強，摘下個人首面亞錦賽獎牌。

江旻憓以15：7輕取隊友殺入決賽。（FIE圖片）

江旻憓決賽與世界一姐﹑東道主劍手崔仁晶爭標，二人對上一次交手在2019年5月，江旻憓當時以6：15不敵對手。

江旻憓首節以2：1稍稍領先，在第二節分數繼續緊咬，Vivian依然領先7：6進入最後一節，其後崔仁晶連取3分反超前，比賽再度掀起高潮。江旻憓未有放棄，隨即回敬3劍，以11：11平手，其後進入「決一劍」，並以一劍防守還擊得分，江旻憓順利奪冠，相隔4年再稱霸亞錦賽，成為首位香港劍手兩度贏得亞洲冠軍。

更多劍擊港隊相關報道：