劍擊亞錦賽｜港隊女花鄭曉為無緣創歷史 8強力戰不敵中國劍手
撰文：趙子晉
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亞洲劍擊錦標賽次日賽事，分別上演男子重劍及女子花劍個人賽，港隊分途出戰，力爭再添獎牌。
港隊派出鄭曉為﹑張楚瑩﹑符妤名及關渝澄出戰女子花劍，力爭港隊史上首面女花個人獎牌。
鄭曉為（Valerie）小組賽以3勝3負晉級，32強以15：12力克韓國主場劍手Chae Songoh過關；隊友張楚瑩以9號種子躋身淘汰賽，其後輕取約旦劍手，16強與鄭曉為上演「港隊內訌」。
二人首節打成6：6平手，Valerie次節擴大領先優勢，並以15：11力克隊友，順利躋身8強，與中國劍手Shi Yue爭入4強，衝擊女花史上首面獎牌。
鄭曉為開段有個不錯開局，一度領先3：1，首節與對手打成6：6平手，次節被對手拉開比分，可惜鄭曉為未能平反敗局，以9：15不敵對手，無緣4強，與獎牌擦身而過。
同日上演的男子重劍，港隊由方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天及黎家俊出戰，今季曾經打入世界盃分站32強的方凱申意外小組賽止步，與黎家俊一同無緣淘汰賽。
何瑋桁小組賽以4勝1負晉級，直入32強並輕取印度劍手，16強與鬥日本劍手加納紅輝，可惜力戰以10：15不敵對手，無緣8強。吳浩天則首圈一劍憾負菲律賓劍手出局。
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