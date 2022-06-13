劍擊亞錦賽｜港隊女重挫中國入決賽 江旻憓衝擊今屆第二金
撰文：趙子晉
出版：更新：
由江旻憓領軍的女子重劍隊，淘汰新加坡後入4強，穩奪獎牌，其後與中國隊爭入決賽。
由江旻憓﹑陳渭泠﹑連翊希及朱嘉望組成的港隊女重，與中國隊爭入決賽。中國隊陣中有3人賽前感染新冠肺炎，只剩朱明葉出戰個人賽，為了能夠出戰團體，臨時找來兩名花劍及一名佩劍劍手客串。
江旻憓打頭陣，面對並非打重劍的對手，打得相當輕鬆，先以5：0拔頭籌，其後陳渭泠及連翊希一直保持6至7分的差距。港隊一眾女將打得不太心急，最後守尾門的江旻憓保住勝局，以40：30擊敗中國晉級。
港隊女重2018年曾經打入亞錦團體決賽，當時卻不敵中國隊屈居亞軍，如今再度打入決賽，面對東道主韓國，衝擊港隊史上首面亞錦團體金牌。
更多劍擊亞錦賽相關報道：
張家朗再登亞洲冠軍感言 用二千天濾出淡然的感動︱劍擊亞錦賽劍擊亞錦賽｜張家朗兩次亞洲冠軍間的蛻變 從本地新星變世界第一劍擊亞錦賽｜張家朗挫中國劍手 第二度登亞洲冠軍 蔡俊彥創佳績劍擊亞錦賽｜港隊女花鄭曉為無緣創歷史 8強力戰不敵中國劍手劍擊亞錦賽｜江旻憓第二度奪亞洲冠軍 登「世一」後曾陷自我懷疑劍擊亞錦賽｜江旻憓「決一劍」挫韓國一姐 奪生涯第二個亞洲冠軍劍擊亞錦賽｜江旻憓陳渭泠齊挫韓劍手晉級4強 港隊穩奪兩獎牌