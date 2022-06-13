劍擊亞錦賽｜港隊女重挫中國入決賽　江旻憓衝擊今屆第二金

由江旻憓領軍的女子重劍隊，淘汰新加坡後入4強，穩奪獎牌，其後與中國隊爭入決賽。



由江旻憓﹑陳渭泠﹑連翊希及朱嘉望組成的港隊女重，與中國隊爭入決賽。中國隊陣中有3人賽前感染新冠肺炎，只剩朱明葉出戰個人賽，為了能夠出戰團體，臨時找來兩名花劍及一名佩劍劍手客串。

江旻憓打頭陣，面對並非打重劍的對手，打得相當輕鬆，先以5：0拔頭籌，其後陳渭泠及連翊希一直保持6至7分的差距。港隊一眾女將打得不太心急，最後守尾門的江旻憓保住勝局，以40：30擊敗中國晉級。

江旻憓（右）領港隊女重殺入亞錦決賽。（FIE圖片）

港隊女重2018年曾經打入亞錦團體決賽，當時卻不敵中國隊屈居亞軍，如今再度打入決賽，面對東道主韓國，衝擊港隊史上首面亞錦團體金牌。

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