網球｜祖高域再失「一哥」連跌兩位　預計世界排名繼續下滑

在最新的網球ATP世界排名中，祖高域下跌兩位至第3，來自俄羅斯的丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）升上「一哥」之位，阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）升上次席。



在最新一期世界排名，祖高域扣減去年贏法網的2000分後得6770分，跌落第3位。麥維迪夫及薩維列夫被扣分數較少，超越祖高域，前者以7950分再登上「一哥」之位，而德國的薩維列夫就以7075分排次席。贏得今屆法網冠軍的拿度就以6525分排第4位。

這是自2003年11月以來，世界排名頭兩位首次沒有祖高域、拿度、費達拿及梅利。

麥維迪夫再升上世界排名第一位。（Getty Images）

外國傳媒估計，祖高域的世界排名在接下一個月還會繼續下滑。由於俄羅斯入侵烏克蘭，今屆溫網謝絕俄羅斯及白羅斯球手參賽，ATP故決定不將今屆溫網的積分計入世界排名之中。

祖高域不打算參加溫網前的熱身賽事，而且就算他能夠在今屆溫網封王，其世界排名積分都不會有任何進賬；同時間，到7月11日那期世界排名，他還會被扣去上屆溫網冠軍的2000分。到時，祖高域很可能跌出世界前5名。

祖高域在今屆法網8強止步，只為他帶來360分。（Getty Images）

祖高域早前說：「對我來說，從小時候，溫布頓已經是我夢想參與的比賽，所以我不會用獎金或積分的角度去看待它，它還有更大的意義。」