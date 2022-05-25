英超︱夏蘭特抵曼徹斯特穿9號T恤　曼城CEO：他加盟不是為錢

撰文：吳慕兒
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曼城新兵艾寧夏蘭特（Erling Haaland）周二（24日）已飛抵英國，到達曼徹斯特後，與藍月亮球會高層共晉晚餐。
球會行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）向傳媒強調，夏蘭特來到曼城，是為發展足球事業，而不是為了金錢。

夏蘭特周二抵達曼徹斯特。（Twitter）

21歲的夏蘭特，兩星期前落實從多蒙特轉投曼城，轉會費5100萬英鎊。獨立足球記者威爾遜（Josh Wilson）報道，夏蘭特周二飛抵曼市，落機後曼城的攝影師團隊立即開始捕捉他的一舉一動，拍攝《Inside City》的新一集內容。

威爾遜稱，夏蘭特會先參觀一下練習場地，周三才會正式進行大部分拍攝工作。英國《每日郵報》報道，夏蘭特周二晚上與曼城高層一起吃晚飯。

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夏蘭特已穿上曼城T恤。（Twitter@Josh_Wilson33）

穿上9號T恤　「耶穌仔」必走無疑？

當中威爾遜在Twitter上載一張夏蘭特穿上曼城一件白色T恤的照片，T恤前胸右方有個「9」字。今季曼城的9號球衣，由巴西前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）擁有，2017年1月加盟時，「耶穌仔」的球衣號碼是33號，到19/20球季開始才轉穿9號。

自從確認夏蘭特來投後，盛傳「耶穌仔」將會離隊，阿仙奴和熱刺兩支北倫敦球會均希望得到他。夏蘭特甫到埗便穿上曼城9號Ｔ恤，到底是意味捷西斯必走無疑，還是會留隊但被迫轉冧把，又或者夏蘭特純粹隨機穿上並無特別意思？一切有待下回分解。

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曼城目前9號球衣主人是加比爾捷西斯。（Getty Images）

曼城CEO狂踩曼聯

夏蘭特在曼城周薪為38.5萬英鎊，已貼近隊中「一哥」奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）水平，曼城行政總裁蘇利安奴（Ferran Soriano）堅信，對方加盟並非因為錢，「夏蘭特選擇了我們。你可看到，轉會費十分合理。我們給他的人工，也是我們付得起和他應得的。」

「我們跟他解釋球隊的計劃，曼聯、拜仁慕尼黑或皇家馬德里一樣付得起他的人工，他本人決定目的地，我們很高興。」蘇利安奴稱，「我們專注在足球上，目標是踢得好和獲勝，而非集中在球星身上。」

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夏蘭特在曼市情況。（Twitter）

「我們欠缺一位中鋒，曾經我們有阿古路那樣的前鋒，花去超過一年時間找接班人，那正是夏蘭特。」他不忘趁機力數同市宿敵曼聯，「英格蘭球會收入最高的球會是曼聯，他們的收入較曼城、利物浦和車路士都要高出1億英鎊。我們沒有更多金錢，事實上我們的錢較他們少。近年曼聯花去多少錢，曼城又花去多少錢？」

蘇里安奴揚言：「如果你作出分析，便可看到曼聯較曼城花費更多，而曼城近年已贏得11個冠軍，曼聯只有一、兩個，並且沒有聯賽冠軍。」

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