足球熱話｜曼城來季恐怖鋒線不止夏蘭特 「新阿古路」單場入6球
撰文：趙子晉
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曼城高調簽入艾寧夏蘭特，神鋒在陣，來季入球可期。除了夏蘭特，「藍月亮」今年初已簽入另一勁人，阿根廷新星祖利安艾華利斯確定加盟後，外借回河床至今季結束。
這名22歲的阿根廷國腳與前輩阿古路同樣個子不高，此子在南美自由盃向世人展露他的入球能力，個人單場狂轟6球，看來曼城來季前線要留意的前鋒，不止夏蘭特一人。
曼城在今年1月底，宣布以1410萬英鎊從河床簽入祖利安艾華利斯（Julián Álvarez），簽約5年半，此子隨即以借將身份返回河床，直至今季結束後，才正式加盟曼城。
艾華利斯來自阿根廷﹑身高170厘米，不禁令人想起曼城的前輩阿古路。艾華利斯代表河床出戰南美自由盃分組賽，最後一輪主場鬥利馬聯，這名阿根廷新星向世人展示他的入球能力。
艾華利斯上半場已連中三元，下半場初段在3分鐘內連下兩城，加上83分鐘錦上添花，單場轟入6球，助河床以8：1大炒利馬聯。艾華利斯走位靈活，今仗多次入楔接應隊友傳送建功，同時展露他的射手觸覺，上半場攻入第3球更是一記遠程炮，加上左右開弓，證明他的能力十分全面。
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艾華利斯成為河床球會史上首名單場轟入6球的球員，根據慣例，當球員「戴帽」便可帶走皮球，如今艾華利斯「戴兩頂帽」，順理成章拿走兩個皮球。
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