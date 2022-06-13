歐國聯｜夏蘭特獨力炮製3入球領挪威挫瑞典　再展示驚人效率

入球對夏蘭特而言彷彿是家常便飯，這名即將加盟曼城的神鋒代表挪威出戰，獨力炮製3個入球，再度展示其效率，助國家隊在主場以3：2力克瑞典。



歐洲國家聯賽B4組，挪威主場再鬥瑞典，艾寧夏蘭特領軍出戰，這名挪威神鋒再度展示他的入球能力。開賽早段接應隊友傳中，力壓對手頭槌破網，開賽10分鐘先開紀錄。換邊後，索洛夫（Alexander Sørloth）博得12碼，並由夏蘭特操刀建功，54分鐘梅開二度。

除了入球能力，夏蘭特證明自己能為隊友穿針引線，他在下半場中後段傳中，落點恰到好處，索洛夫門前升起一頂建功，夏蘭特今仗貢獻兩射一傳，即使瑞典在62分鐘及補時5分鐘建功，挪威依然以3：2力克對手，全取3分。

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夏蘭特今仗交出兩射一傳，領挪威力克瑞典。（美聯社）

夏蘭特恍如入球機器，在近4場密集式的歐國聯賽事中，他炮製挪威的全部6個入球（5個入球及1個助攻）。雖然夏蘭特僅代表挪威上陣21次，但他已經轟入20球，其中11球來自歐國聯賽事，效率驚人。

以一場勝仗結束今個球季，夏蘭特坦言是完美的句號，「今季最後一場擊敗瑞典，感覺超正！我第一次在座無虛席的烏勒瓦爾球場（位處奧斯陸的球場）出賽，實在太震撼了，這種感覺非筆墨能夠形容。」

挪威與瑞典相隔一星期再度碰頭。（美聯社）

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