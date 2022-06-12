歐國聯｜列強全部賽和 加里夫巴利狠批賽程：不保護球員哪有錢賺
撰文：高詩琦
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歐洲國家聯賽原意是令國際賽更有競爭性，惟漫長的球會賽季過後，多支勁旅的球員都拖着疲憊身軀上陣，踢不出好看的比賽，無論是德國、英格蘭、意大利或是比利時都一樣。
為威爾斯賽和比利時的加里夫巴利，也不禁為對手抱不平。
在剛過去的一輪歐洲國家聯賽，英格蘭對意大利的大戰中，兩隊射門連連失誤，只能戰成0：0，「三獅兵團」排在A3組榜尾；德國對匈牙利也僅1：1打成平手，也是德國連續3場和波，暫排A3組第3名。
A4組方面，荷蘭對波蘭亦在落後0：2之下追回兩球，2：2賽和，續排榜首，有奇雲迪布尼壓陣的比利時1：1打和威爾斯，比利時以4分排第二名、威爾斯榜尾。
早在賽前，多名球星包括奇雲迪布尼已指出，在漫長賽季後仍要出戰歐洲國家聯賽完全不合理，加上普遍聯賽都為了遷就11月展開的卡塔爾世界盃提早開季，英超球會大多7月便開操，球員們幾乎沒時間休息。
當中加里夫巴利亦出言維護對手比利時的球星奇雲迪布尼，道：「我們剛才吃午飯時，也有談及奇雲迪布尼的狀況，他下季也許要踢足79場比賽，當中只得3個星期休息。」
巴利續道：「這無疑是太過份了，這種情況急需改變，我想每個球員也會說現在比賽太多了，要在這麼高的水平踢這種數量的比賽，根本是不可能的，長遠來說也會有後果。人體無法一年接一年地應付這種賽程吧。」
巴利認為，監管機構如歐洲足協和國際足協安排如此不人道的賽程，是只考慮到金錢：「高層人士必需去改變這情況，但不幸地，這都跟錢有關。為了球員福祉，就必需放棄賺到盡，而且他們也必需照顧一下球員，因為沒有球員的話，就造不出商品（比賽）了。」
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