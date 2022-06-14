卡塔爾世界盃｜澳洲淘汰秘魯出線　澳職聯後備雙將變身12碼英雄

卡塔爾世界盃決出第31支決賽周球隊，澳洲凌晨與秘魯惡戰120分鐘，互交白卷，靠互射12碼以5：4獲勝，連續5屆出線。

有12碼就有「drama」，近年不時出現「12碼專用」換人，後果有好有壞。澳洲今仗在加時完結前連換兩人，包括門將，結果「全中」。



澳洲在亞洲區淘汰阿聯酋晉級，與南美洲區第5名球隊秘魯，會師卡塔爾首都多哈。雙方在法定時間乏善可陳，澳洲在下半場末段兩度在禁區頂施射，未能中鵠。

秘魯在加時下半場107分鐘，最有機會打破缺口，艾迪臣科利斯12碼點附近頭槌攻門，可惜中柱。

澳洲連續五屆亮相世界盃決賽周。（Getty Images）

雙方拉鋸，將要上演最殘酷一幕。澳洲在加時完結前出奇招，換入兩人。門將馬菲賴恩離場，由澳職聯FC悉尼門將列美尼（Andrew Redmayne）把關，以及換入阿德萊德聯的12碼劊子手奇治葛雲。

澳洲在12碼先射，雖然第一球便宴客，但接下來4輪都中鵠，包括葛雲的第三輪。

列美尼（左）在最後一刻入替馬菲賴恩（右），成為英雄。（Getty Images）

至於列美尼，從第一輪開始已在白界上「跳舞」，左右移動又揮舞雙臂，試圖擾亂秘魯球員。他身高手長，換入時明顯較馬菲賴恩高出半個頭。他身高1.94米，較正選的賴恩高10厘米。

秘魯第三輪由路爾斯艾雲古拿主射，彈中內柱而不入。列美尼似乎食髓知味，在第四輪「用盡龍門闊度」，跳到柱邊。雙方在首五輪打和，進入突然死亡階段。阿維馬比射入第6輪，秘魯在加時下半場入替的阿歷士華利拿主射。列美尼跳勻「東南西北」之後，飛身救出，助澳洲出線。

奇治葛雲（左）與列美尼（右）一同後備上場，完成任務。（Getty Images）

澳洲主帥格拉咸阿諾特（Graham Arnold）賽後解釋，列美尼應付12碼能力不錯，最後一刻換入亦對秘魯有影響。『秘魯球員應會顧慮「點解換佢入嚟，佢一定有料到」，可能這就是射中柱的原因』，阿諾特形容這次賭博贏了，「我做多了1%，嘗試影響秘魯球員的心理。當然有風險，但結果奏效了」。他同時對澳洲眾將感到驕傲。

澳洲主帥阿諾特兵行險著，「即換即中獎」。（美聯社）

澳洲成為第31次出線球隊，會被編入D組，同組有法國、丹麥及突尼西亞。而最後一支決賽周分子將於明晨決出。哥斯達黎加將與新西蘭決一勝負。

秘魯上屆世界盃出局贏口碑，未能晉級後國民極度失望。（美聯社）

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卡塔爾世界盃出線球隊（已有31隊）：