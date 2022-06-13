世界盃｜秘魯集合13位國家級巫師作法　求破澳洲入決賽周

世界盃洲際附加賽，澳洲及秘魯在卡塔爾決一高下，爭奪一個世界盃決賽周席位，這場比賽將於香港時間周一深夜2時舉行。在上周五，13位國家級別的秘魯薩滿巫師集合施法，用劍刺穿澳洲隊的海報，用鮮花拍打秘魯隊的海報；有巫師表示，他預見到秘魯參加決賽周。



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這個儀式上周五在秘魯首都利馬的一處山邊舉行。13位薩滿巫師穿上傳統衣服及斗篷，穿住各式各樣的法器，用澳洲及秘魯兩隊的海報作法！從片段見到，他們將澳洲的海報或放在地上，或拿在手上，之後大家用劍不斷刺穿海報。另一邊廂，他們拿住秘魯的海報，用一些黃色花朵的植物在上面拍打，但讓一個小足球在海報上滾動。同時間，有人吹奏傳統樂器。

Peruvian shamans performed rituals to help Peru beat Australia to reach the #2022FIFAWorldCup pic.twitter.com/iomS4eZYg5 — Reuters (@Reuters) June 11, 2022

其中一名薩滿巫師Walter Alarcon說：「我們正進行的是秘魯勝利儀式。我們召集了國家級別的巫師。這裏有13個巫師，因為秘魯在6月13日對澳洲。我們預見到秘魯可以晉級。服用過死藤水後，我們見到人民很開心，秘魯到卡塔爾參加世界盃。」

Shamans back #Peru ahead of #WorldCup playoff against Australia

The shaman, dressed in multicolored Andean ponchos and cloaks, performed the ceremony on a hillside in #Lima around a portrait of the Peru team. pic.twitter.com/dSQH57GM9L — Hans Solo (@thandojo) June 12, 2022

世界排名22位的秘魯，將會在卡塔爾出戰附加賽，面對世界排名42位的澳洲，勝方獲得決賽周資格。勝方會被安排入D組，同組有法國、丹麥及突尼西亞。

世界盃分組形勢詳解｜葡萄牙小組充滿恩怨情仇 英格蘭其實好凶險

卡塔爾世界盃出線球隊（已有30隊）：

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世界盃決賽周分組形勢：

A組：卡塔爾（主辦國）、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、洲際附加賽勝方（亞洲及南美）、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國

