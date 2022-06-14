世界盃｜澳洲突圍31支決賽周球隊誕生 最後一席今晚深夜揭盅
撰文：顏銘輝
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世界盃洲際附加賽，澳洲與秘魯互交白卷，戰至互射12碼，踢到「突然死亡」，澳洲贏5：4晉級，成為今屆第6支晉級決賽周的亞洲足協球隊。今屆世界盃決賽周31支參賽隊伍已經出爐，最後一席會在新西蘭及哥斯達黎加之中誕生。
香港時間昨晚深夜的世界盃附加賽，在卡塔爾的中立場上演，由亞洲足協代表澳洲，決戰南美洲的秘魯，最終澳洲互射12碼勝出，連續5屆晉級決賽周。澳洲成為今屆第6支打入決賽周的亞洲足協球隊，其餘5支分別是主辦國卡塔爾、日本、韓國、伊朗及沙特阿拉伯。
澳洲突圍後，會被編入D組，同組有法國、丹麥及突尼西亞。
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卡塔爾世界盃出線球隊（已有31隊）：
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另一場洲際附加賽由中北美洲及加勒比海代表哥斯達黎加，在6月14日（香港時間今晚深夜2時）鬥大洋洲代表新西蘭。勝方會被編入E組，同組對手有西班牙、德國及日本。
世界盃決賽周分組形勢：
A組：卡塔爾（主辦國）、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、洲際附加賽勝方（大洋洲及中北美）、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國
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