卡塔爾世界盃｜澳洲跳舞門將生涯崎嶇　兵工廠險簽球員讓雲格認錯

澳洲出線卡塔爾世界盃決賽周，最後一刻入替把門的門將列美尼，在白界線上「跳舞」擾敵又救出12碼，無疑是出線英雄。

這位33歲門將，足球生涯都在澳洲打滾，未嘗外流。他曾有機會成為英超阿仙奴一員，可惜無緣。擁有「幼幼精明眼」的前領隊雲格，曾公開承認「走漏眼」。



列美尼凌晨於加時最後一刻入替，為澳洲在互射12碼階段把關，其「舞步」成為賽後焦點。他堅持在每一輪都「郁嚟郁去」，擾亂秘魯球員，更在突然死亡階段撲出阿歷士華利拿一球，助「袋鼠軍」晉級。

列美尼臨危受命，幸不辱命，成為出線英雄。（Getty Images）

「12碼舞」絕非列美尼忽發奇想，而是慣常做法，「賽前預計這種情况下，有何對策。大約兩、三星期前，我已有心理準備，訓練時加以應對。不過，一句到尾，要麼撲左，要麼撲右」。

澳洲晉級後，澳職聯官方Twitter立即發帖稱「我哋見過啦」，附上一條列美尼在澳職聯處理12碼的短片，同樣是在白界線上跳舞擾敵。

33歲的列美尼今回僅為第3次為澳洲披甲，此前兩次包括1場友賽，以及今屆外圍賽40強賽對尼泊爾。他長年在效力澳職聯球隊，其實有過外流機會。

2005年，16歲的列美尼獲邀跟隨阿仙奴試訓兩星期，表現頗具潛質，本來獲得一紙青年球員合約。惟「兵工廠」最終撤回，選擇較他年輕一歲的施捷斯尼，決定了列美尼的生涯軌跡。

列美尼生涯並不順利，加入FC悉尼挽回足球生涯。（Getty Images）

列美尼在澳洲聯賽搵食，效力過墨爾本城及西悉尼流浪者，發展未算順利，2017年更幾乎考慮提早退役。幸而此時獲得機會加盟FC悉尼，至今為球隊奪得常規賽與季後賽冠軍各3次。

他加盟FC悉尼後半年，阿仙奴在該年夏季訪問澳洲，熱身賽約戰FC悉尼，雖然負0：2，但列美尼左飛右撲，又救出韋碧克的12碼。

阿仙奴在2017年訪問澳洲，當時領隊仍然是雲格（右五），他不記得列美尼（右一）曾經到訪試腳。（Getty Images）

時任阿仙奴領隊雲格，發掘潛力股有一手，該仗後坦承犯錯。他直言記不起列美尼曾「入廠」試腳，單從該仗熱身賽的表現，可見其能力，「如果他曾經來過，我們便錯了。他絕對是今仗最佳球員。」

列美尼在熱身賽撲出韋碧克的12碼。 （Getty Images）

「跳舞門將」曾經想過退役，轉行當咖啡師，在關鍵時刻投入FC悉尼找到生涯高峰。在國家隊長坐後備，一夜變成英雄。

賽後，他保持低調，自言不應居功，「隊友不止11人，有些跑足120分鐘，有些在後備席，有些在看台（指球迷），還有今次沒有入選的人。整隊人努力，才有成果」。