亞洲盃外圍賽︱港足鬥印度爭小組首名　兩情況賽前或「被動」晉級

香港足球代表隊周二（13日）晚對印度，球隊今仗只要不敗，即能首名出線，也有機會在比賽前「被動」晉級。可是不論任何情況，主帥安達臣稱會堅持繼續壓逼對方，堅持他引入的新踢法。



港足接連擊敗阿富汗跟柬埔寨，以較佳得失球差力壓同得6分的印度排榜首，已鎖定以小組首兩名成績完成賽事。明晚鬥印度，港隊只要保持不敗即可首名出線、事隔54年再殺入亞洲盃決賽周。

主教練安達臣揚言視今仗是「決賽」，而雖然印度擁主場之利，或有上萬名球迷入場打氣，但他相信球隊有力應付。

「我們有具經驗的球員；球隊近來也不常在球迷面前比賽，反而會是推動力。」同樣出席賽前記招的謝家強又補充，「香港也有球迷入場，我們會令擁躉驕傲。」

港足主帥安達臣（中）跟後衛謝家強（右）出席賽前記招。（HKFA）

有別於過去兩場，港隊今次在當地入黑後比賽，氣溫有所下降，料有助球員維持體力。可是港隊壓逼性踢法令球員此前已消耗太多體力，加上部份人不適及受傷，預計明日陣容或有變動。

安達臣則強調，即使1分已夠出線，仍會繼續堅持逼搶，「不會（改變踢法），絕對不會，為什麼我們要這樣做？沒有人會喜歡跟高位防守、壓逼的球隊比賽，這是我們的優勢。」

印度現時兩仗共有4球進帳，37歲射手兼隊長捷希特利（Sunil Chhetri）獨力炮製其中3球，是球隊進攻重心。安達臣指會分析對方戰術、作針對性部署，但拒絕透露更多，「我們會找出解決辦法。」

印度射手捷希特利（右一），今次外圍賽兩場攻入3球。（AFC）

值得一提，外圍賽其他組別的最後一輪賽事，較港隊比賽更早展開。假如B組菲律賓未能擊敗巴勒斯坦；或E組潛在次名球隊馬來西亞跟土庫曼，都無法以6分完成賽事，港隊便確保能成為6組中首5支最佳次名球隊，「被動」晉級。

安達臣稱會密切留意該仗賽果，他早前曾說過，若已鎖定決賽周席位，或會大幅度輪換，讓後備球員上陣。