亞洲盃外圍賽︱港足賽前為黃駿軒默哀　黃威安永佳破門挫阿富汗

香港足球代表隊今晚（8日）出戰今屆首場亞洲盃外圍賽，在印度加爾各答鹽湖體育場鬥阿富汗。

港隊最終憑黃威及安永佳分別遠射得手，以2：1擊敗對手，全取3分，打開勝利之門。



港隊今次人腳、備戰狀態都未算最好，賽前更連番壞消息，球隊抵達印度後有職球員確診，加上與多名港將份屬友好的前港超球員黃駿軒日前身故，令港隊士氣難免低落。

港隊正選跟友賽馬來西亞時有4個變動。（HKFA）

面對正選全為外流兵的阿富汗，港隊今仗跟友賽馬來西亞時作出4個變動。

主教練安達臣派王振鵬把關，上演「地標戰」的謝家強則取代余煒廉、跟馮慶燁握守中路；左右二閘繼續由黃梓浩跟茹子楠擔正。中場方面，鞠盈智代替陳肇鈞，夥拍黃洋及黃威，左翼孫銘謙重返正選，跟安永佳與羅梓駿攻堅。

值得一提，港隊大軍25人名單中，僅得徐宏傑跟費蘭度不在正選或後備之列，據悉兩人正是日前足總公布、於抵埗後確診的球員。

比賽前兩隊為日前墮樓離世的前港超球員黃駿軒默哀。（港台電視32網上直播截圖）

黃威安永佳4分鐘內連入兩球

今場比賽開始之前，賽會應香港足總要求，安排兩隊為早前離世的前港足U23成員黃駿軒默哀。

阿富汗今場較為縮後，讓港隊主攻，並嘗試防守反擊，令港將組織得比上場輕鬆。港隊有鞠盈智在陣，更添進攻路數，此子兩分鐘長傳轉邊孫銘謙落底傳中，惜無人接應；4分鐘後鞠盈智開出左路角球，遠柱的謝家強力壓守門員飛頂高出。

效力冠忠南區的中場鞠盈智正選上陣，長傳質素有一定保證。（HKFA）

電視直播捕捉到有香港球迷遠赴印度觀戰，港隊在打氣聲下，戰至23分鐘前場壓逼奪回控球權，再由黃威中路偏左離門廿多碼遠射，對方守門員「企定定」無反應，皮球彈地後近柱入網，助球隊領先1：0。

僅4分鐘後，羅梓駿在右路於兩名守衛中突圍後傳向禁區頂，黃威故意漏予安永佳、並以走動成功拉走對手，安永佳轉身起左腳燙射得手，港隊短時間內擴大比數至兩球。

黃威遠射得手，為港足先開紀錄。（HKFA）

安永佳（右）繼去年世界盃外圍賽後，再為香港隊取得進帳。（HKFA）

完半場前，孫銘謙假動作避開守衛，再於12碼點對出左腳燙射，但射門角度太正被擋出。其後阿富汗前鋒古耶壓住茹子楠搶點，頭槌彈地飛往遠柱，王振鵬落地快力保不失。

阿富汗尾段角球混戰追近

安達臣下半場開始輪換球員，以應付7日3戰；阿富汗亦乘勢壓前積極反撲，但港隊仍是佔優的一方。64分鐘，黃梓浩左腳內彎罰球斬入禁區，準確落在陳肇鈞頭上，惟他攻門被救出，謝家強補中也無功而還。

+ 5

港隊今場右路發揮不錯，茹子楠跟羅梓駿不論防守逼搶、盤扭傳中都交出表現，兩人72分鐘再次配合，造就安永佳30碼外放「冷箭」，卻未能考驗對方門將。

阿富汗81分鐘靠角球混戰，隊長諾亞禁區內接應回傳撞射破網，結果港隊仍以2：1贏波，賽後暫以3分排榜首；同組的印度將於今日稍後時間對柬埔寨。而港足下場比賽會於今周六（11日）迎戰同組世界排名最低的柬埔寨，力爭再度取勝。