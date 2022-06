亞洲盃外圍賽︱免費直播香港隊爭出線　小組賽程分析懶人包

香港足球代表隊周三(8日)起出戰亞洲盃外圍賽第三圈,爭取相隔54年之後,再度晉身決賽周。

今次同時是挪威籍教練安達臣執掌港足後的首個大賽,曾奪得德甲神射手榮譽的他,望改造港隊踢出充滿壓逼性的進攻足球,一改過往保守作風。



亞洲盃決賽周自上屆起將參賽國家或地區擴展至24個,今屆賽事將於明年6月至7月間舉行,比賽本安排在中國上演,惟早前中國足協已宣布因疫情而棄辦,主辦國至今仍未有定案。

比賽賽制:

港足這次參加的是外圍賽第三圈,球隊被抽入D組,對手分別是印度、阿富汗與柬埔寨。賽事以賽會制形式於印度舉行,4支球隊踢單循環聯賽,只要以小組首名完成,或成為6組中最佳成績的5支小組次名球隊,便能出線決賽周。

香港足球代表隊力爭再晉身亞洲盃決賽周。(HKFA)

免費電視直播及賽程:

港足會在6月8、11及14日先後鬥阿富汗、柬埔寨及印度,港台日前已公布將為3場賽事安排免費直播,並設有廣東話評述,屆時球迷可透過港台電視32台為港隊打氣。

6月8日

香港 Vs 阿富汗

開賽時間:07:30 pm(HKT)



6月11日

柬埔寨 Vs 香港

開賽時間:07:30 pm(HKT)



6月14日

印度 Vs 香港

開賽時間:11:00 pm(HKT)



亞洲盃外圍賽是安達臣上任港足主帥後首個大賽。(HKFA)

香港是亞洲盃的「開朝元老」,1956年首屆賽事,港隊正是4個參賽國家或地區之一,該屆更拿下史上最佳成績——季軍。港隊之後再於1964年得殿軍,1968年以第五名完成,惟自此之後未曾晉身決賽周。因此假如今次成功出線,便能一搔54年之癢。

港隊在今屆算抽到好籤,第一檔次避開烏茲別克、巴林及約旦等老對手,遇上該檔世界排名最低(104位)的印度。另一對手柬埔寨,雙方在今屆世界盃外圍賽第二輪已曾同組,當時港隊取得1勝1和;惟第三檔次的阿富汗跟港隊實力相近。

+ 1

港隊近況:

港隊備戰遇上重重難關,先是第五波疫情爆發,主教練安達臣1月上任後,本地足球比賽便停擺,場地關閉,球員缺少練習跟比賽,無法維持狀態。球隊最終待至4月、獲政府特別安排下重啟訓練,然而當時傑志正在泰國出戰亞冠盃,部份港將未能歸隊,對培養默契、建立球隊都有一定影響。

再者,港足未能以最佳陣容應戰,撇除陳晉一因紀律問題被禁入選,外流內地的後衛梁諾恆、李毅凱、勞列斯、中場陳俊樂都因防疫與隔離問題沒有歸隊;主力中堅艾里奧,又以家庭原因退隊。

亞洲盃外圍賽港足25人決選名單:



守門員:葉鴻輝(東方龍獅)、王振鵬、保羅(傑志)



後衛:劉學銘(標準流浪)、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠(東方龍獅)、杜馬思、羅梓駿(傑志)、徐宏傑、余煒廉(理文)



中場:胡晉銘(東方龍獅)、黃威(香港U23)、陳肇鈞、黃洋、謝家強(傑志)、鞠盈智(冠忠南區)、迪高、顏樂楓(理文)



前鋒:余在言(標準流浪)、費蘭度、孫銘謙(東方龍獅)、安永佳(傑志)、簡嘉亨(冠忠南區)



香港足球代表隊——亞洲盃外圍賽你要知的事。(01體育製圖)

今次港隊25人大軍名單,平均年齡29.3歲,新面孔如入籍兵費蘭度、謝家強、保羅、杜馬思等,也徵召3名「千禧後」,包括全隊最年青(20歲)的前鋒余在言、孫銘謙及首位巴基斯坦裔大港腳簡嘉亨。

而大部份球員(20人)為港隊上陣次數仍是單位數,只有黃威、鞠盈智、黃洋、徐宏傑及葉鴻輝經驗較豐富。

亞盃外是安達臣領軍首個大賽,他明言晉級是任內最大目標。這位前挪威國家隊射手望為港隊注入新元素,參考傑志在亞冠盃歷史性出線16強時的踢法,嘗試逼搶,有別於過往較保守的戰術。

港足預計以在亞冠取得佳績的傑志球員為重心。(HKFA)

球隊5月上旬前往泰國集訓兩周,期間曾閉門友賽,至今月初正式跟馬來西亞踢熱身賽,結果以0:2敗陣,球員暫仍未能踢出部署,防線也多次犯錯及出現漏洞,且看能否及時調整,為香港球迷帶來驚喜。

而在首場比賽前兩日(6月6日),港隊在印度檢測時有兩名球員及3名職員對新冠肺炎呈陽性,確診者按例需隔離7天,即使隔離後檢測呈陰性,仍需視乎情況去決定能否歸隊,或將缺席今次所有賽事。

+ 6

第一場對手:阿富汗



由於首5支小組次名球隊可晉級,第二檔次的港足與第三檔次的阿富汗交手,被視為出線最關鍵一戰。

世界排名第150的阿富汗從未踢過亞洲盃決賽周,26人決選名單內,大部份都是外流球員,「足跡」遍佈瑞典、德國、美國,甚至亞洲的柬埔寨、巴林等地,而隊中守衛穆哈穆德(Sharif Mukhammad),更是在印度次級的I-League效力、帶領高古林足球會(Gokulam Kerala)贏得今季聯賽冠軍,算是有半個主場之利。

阿富汗足球隊上月曾到越南集訓。(AFC)

港隊最近一次跟阿富汗交手,已是2014年仁川亞運,當時憑陳肇鈞及林學曦的入球,以2:1勝出。雖然比賽沒太大參考價值,但陳肇鈞今次也隨港隊參戰,而該場為阿富汗攻破香港大門的阿米里(Zohib Islam Amiri),亦在大軍之中。

阿富汗近年戰績其實不差,2013年曾贏得南亞足球錦標賽,剛過去世界盃外圍賽先後兩度戰和印度,2021年的熱身賽也兩勝印尼,並跟新加坡打成平手。不過球隊早前到越南集訓,兩場友賽則落敗,先後以0:1不敵越甲球隊西貢FC,及0:2負越南國家隊,狀態跟默契存疑。

港隊3年前曾在主場擊敗柬埔寨。(資料圖片/歐嘉樂攝)

第二場對手:柬埔寨



柬埔寨對香港球迷來說並不陌生,皆因兩隊是繼世界盃外圍賽後再度相遇,兩年前港隊作客金邊僅踢成1:1,回到主場則輕取2:0。

柬軍名義上是由曾任廣州富力青訓教練的廣瀬龍領軍,但實際上是由前日本國腳本田圭佑帶隊,後者4年前上任後,銳意改革柬埔寨足球發展,並注入地面足球戰術。球隊即使曾慘吞伊朗14蛋,仍「面不改色」,堅持踢法。

本田圭佑帶領柬埔寨已有4年時間,崇尚地面踢法。(袁志浩攝)

而柬埔寨足總也宣布,向球隊今次亞洲盃外圍賽之旅提供16萬美元(約126萬港元)資金,當中12萬美元為晉級獎金,鼓勵球員踢出成績。

現世界排名171位的柬埔寨,23人大軍中有14位僅得23歲或以下,部份亦剛於5月出戰完東南亞運動會。雖然有「柬埔寨C朗」之稱的帆榙納加(Chan Vathanaka)這次因傷退隊,但球隊擁有連亞洲足協官網也點名的19歲前鋒先真拿(Sieng Chanthea)。

這位代表柬埔寨上陣18次的射手,去年U23亞洲盃外圍賽對港隊時便梅開二度;年底的鈴木盃(東南亞足球錦標賽)也嶄露光芒,在鬥老撾時取得進帳,料會成為港足防線的威脅。

第三場對手:印度



印度是港隊今屆外圍賽最強的對手,球隊上屆亦躋身決賽周,現世界排名106位。

然而印度今年成績麻麻,3月份的首階段集訓,已分別不敵巴林跟白羅斯;次階段也敗予印超球隊ATK莫亨巴根,並與非職業球員組成的西孟加拉邦隊踢成1:1平手;至5月底的友賽,也以兩球之差敗於約旦腳下。

印度前線靠37歲射手捷希特利(Sunil Chhetri)數糊,這位為印度上陣126場,攻入80球的球員,在國內有「神奇隊長」之稱。效力印超班加羅爾的他,在卡塔爾世界盃外圍賽攻入3球,是隊中神射手;去年10月的南亞錦標賽也以5個入球助印度奪冠,是球隊精神領袖。

捷希特利是印度的入球保證。(Getty Images)

另外,今次比賽的加爾各答鹽湖體育場據指可容納85000名球迷,當地政府雖讓觀眾免費睇波,惟原先每仗只批准15000人次進場,隨即引來不滿。

印度當局之後放寬人數限制,指會派發足夠門票,強調無意阻礙球迷睇波,並全力支持印度國家隊。所以屆時港隊或需在數以萬計的主場球迷面前比賽,料球員心理壓力會是一大挑戰。