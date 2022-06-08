亞洲盃外圍賽︱免費直播香港隊爭出線　小組賽程分析懶人包

香港足球代表隊周三（8日）起出戰亞洲盃外圍賽第三圈，爭取相隔54年之後，再度晉身決賽周。

今次同時是挪威籍教練安達臣執掌港足後的首個大賽，曾奪得德甲神射手榮譽的他，望改造港隊踢出充滿壓逼性的進攻足球，一改過往保守作風。



亞洲盃決賽周自上屆起將參賽國家或地區擴展至24個，今屆賽事將於明年6月至7月間舉行，比賽本安排在中國上演，惟早前中國足協已宣布因疫情而棄辦，主辦國至今仍未有定案。

比賽賽制：

港足這次參加的是外圍賽第三圈，球隊被抽入D組，對手分別是印度、阿富汗與柬埔寨。賽事以賽會制形式於印度舉行，4支球隊踢單循環聯賽，只要以小組首名完成，或成為6組中最佳成績的5支小組次名球隊，便能出線決賽周。

香港足球代表隊力爭再晉身亞洲盃決賽周。（HKFA）

免費電視直播及賽程：

港足會在6月8、11及14日先後鬥阿富汗、柬埔寨及印度，港台日前已公布將為3場賽事安排免費直播，並設有廣東話評述，屆時球迷可透過港台電視32台為港隊打氣。

6月8日

香港 Vs 阿富汗

開賽時間：07：30 pm（HKT）



6月11日

柬埔寨 Vs 香港

開賽時間：07：30 pm（HKT）



6月14日

印度 Vs 香港

開賽時間：11：00 pm（HKT）



亞洲盃外圍賽是安達臣上任港足主帥後首個大賽。（HKFA）

香港是亞洲盃的「開朝元老」，1956年首屆賽事，港隊正是4個參賽國家或地區之一，該屆更拿下史上最佳成績——季軍。港隊之後再於1964年得殿軍，1968年以第五名完成，惟自此之後未曾晉身決賽周。因此假如今次成功出線，便能一搔54年之癢。

港隊在今屆算抽到好籤，第一檔次避開烏茲別克、巴林及約旦等老對手，遇上該檔世界排名最低（104位）的印度。另一對手柬埔寨，雙方在今屆世界盃外圍賽第二輪已曾同組，當時港隊取得1勝1和；惟第三檔次的阿富汗跟港隊實力相近。

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港隊近況：

港隊備戰遇上重重難關，先是第五波疫情爆發，主教練安達臣1月上任後，本地足球比賽便停擺，場地關閉，球員缺少練習跟比賽，無法維持狀態。球隊最終待至4月、獲政府特別安排下重啟訓練，然而當時傑志正在泰國出戰亞冠盃，部份港將未能歸隊，對培養默契、建立球隊都有一定影響。

再者，港足未能以最佳陣容應戰，撇除陳晉一因紀律問題被禁入選，外流內地的後衛梁諾恆、李毅凱、勞列斯、中場陳俊樂都因防疫與隔離問題沒有歸隊；主力中堅艾里奧，又以家庭原因退隊。

亞洲盃外圍賽港足25人決選名單：



守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬、保羅（傑志）



後衛：劉學銘（標準流浪）、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠（東方龍獅）、杜馬思、羅梓駿（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）



中場：胡晉銘（東方龍獅）、黃威（香港U23）、陳肇鈞、黃洋、謝家強（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、迪高、顏樂楓（理文）



前鋒：余在言（標準流浪）、費蘭度、孫銘謙（東方龍獅）、安永佳（傑志）、簡嘉亨（冠忠南區）



香港足球代表隊——亞洲盃外圍賽你要知的事。（01體育製圖）

今次港隊25人大軍名單，平均年齡29.3歲，新面孔如入籍兵費蘭度、謝家強、保羅、杜馬思等，也徵召3名「千禧後」，包括全隊最年青（20歲）的前鋒余在言、孫銘謙及首位巴基斯坦裔大港腳簡嘉亨。

而大部份球員（20人）為港隊上陣次數仍是單位數，只有黃威、鞠盈智、黃洋、徐宏傑及葉鴻輝經驗較豐富。

亞盃外是安達臣領軍首個大賽，他明言晉級是任內最大目標。這位前挪威國家隊射手望為港隊注入新元素，參考傑志在亞冠盃歷史性出線16強時的踢法，嘗試逼搶，有別於過往較保守的戰術。

港足預計以在亞冠取得佳績的傑志球員為重心。（HKFA）

球隊5月上旬前往泰國集訓兩周，期間曾閉門友賽，至今月初正式跟馬來西亞踢熱身賽，結果以0：2敗陣，球員暫仍未能踢出部署，防線也多次犯錯及出現漏洞，且看能否及時調整，為香港球迷帶來驚喜。

而在首場比賽前兩日（6月6日），港隊在印度檢測時有兩名球員及3名職員對新冠肺炎呈陽性，確診者按例需隔離7天，即使隔離後檢測呈陰性，仍需視乎情況去決定能否歸隊，或將缺席今次所有賽事。

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第一場對手：阿富汗



由於首5支小組次名球隊可晉級，第二檔次的港足與第三檔次的阿富汗交手，被視為出線最關鍵一戰。

世界排名第150的阿富汗從未踢過亞洲盃決賽周，26人決選名單內，大部份都是外流球員，「足跡」遍佈瑞典、德國、美國，甚至亞洲的柬埔寨、巴林等地，而隊中守衛穆哈穆德（Sharif Mukhammad），更是在印度次級的I-League效力、帶領高古林足球會（Gokulam Kerala）贏得今季聯賽冠軍，算是有半個主場之利。

阿富汗足球隊上月曾到越南集訓。（AFC）

港隊最近一次跟阿富汗交手，已是2014年仁川亞運，當時憑陳肇鈞及林學曦的入球，以2：1勝出。雖然比賽沒太大參考價值，但陳肇鈞今次也隨港隊參戰，而該場為阿富汗攻破香港大門的阿米里（Zohib Islam Amiri），亦在大軍之中。

阿富汗近年戰績其實不差，2013年曾贏得南亞足球錦標賽，剛過去世界盃外圍賽先後兩度戰和印度，2021年的熱身賽也兩勝印尼，並跟新加坡打成平手。不過球隊早前到越南集訓，兩場友賽則落敗，先後以0：1不敵越甲球隊西貢FC，及0：2負越南國家隊，狀態跟默契存疑。

港隊3年前曾在主場擊敗柬埔寨。（資料圖片／歐嘉樂攝）

第二場對手：柬埔寨



柬埔寨對香港球迷來說並不陌生，皆因兩隊是繼世界盃外圍賽後再度相遇，兩年前港隊作客金邊僅踢成1：1，回到主場則輕取2：0。

柬軍名義上是由曾任廣州富力青訓教練的廣瀬龍領軍，但實際上是由前日本國腳本田圭佑帶隊，後者4年前上任後，銳意改革柬埔寨足球發展，並注入地面足球戰術。球隊即使曾慘吞伊朗14蛋，仍「面不改色」，堅持踢法。

本田圭佑帶領柬埔寨已有4年時間，崇尚地面踢法。（袁志浩攝）

而柬埔寨足總也宣布，向球隊今次亞洲盃外圍賽之旅提供16萬美元（約126萬港元）資金，當中12萬美元為晉級獎金，鼓勵球員踢出成績。

現世界排名171位的柬埔寨，23人大軍中有14位僅得23歲或以下，部份亦剛於5月出戰完東南亞運動會。雖然有「柬埔寨C朗」之稱的帆榙納加（Chan Vathanaka）這次因傷退隊，但球隊擁有連亞洲足協官網也點名的19歲前鋒先真拿（Sieng Chanthea）。

這位代表柬埔寨上陣18次的射手，去年U23亞洲盃外圍賽對港隊時便梅開二度；年底的鈴木盃（東南亞足球錦標賽）也嶄露光芒，在鬥老撾時取得進帳，料會成為港足防線的威脅。

第三場對手：印度



印度是港隊今屆外圍賽最強的對手，球隊上屆亦躋身決賽周，現世界排名106位。

然而印度今年成績麻麻，3月份的首階段集訓，已分別不敵巴林跟白羅斯；次階段也敗予印超球隊ATK莫亨巴根，並與非職業球員組成的西孟加拉邦隊踢成1：1平手；至5月底的友賽，也以兩球之差敗於約旦腳下。

印度前線靠37歲射手捷希特利（Sunil Chhetri）數糊，這位為印度上陣126場，攻入80球的球員，在國內有「神奇隊長」之稱。效力印超班加羅爾的他，在卡塔爾世界盃外圍賽攻入3球，是隊中神射手；去年10月的南亞錦標賽也以5個入球助印度奪冠，是球隊精神領袖。

捷希特利是印度的入球保證。（Getty Images）

另外，今次比賽的加爾各答鹽湖體育場據指可容納85000名球迷，當地政府雖讓觀眾免費睇波，惟原先每仗只批准15000人次進場，隨即引來不滿。

印度當局之後放寬人數限制，指會派發足夠門票，強調無意阻礙球迷睇波，並全力支持印度國家隊。所以屆時港隊或需在數以萬計的主場球迷面前比賽，料球員心理壓力會是一大挑戰。