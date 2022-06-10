亞洲盃外圍賽︱港足乘勝追擊柬埔寨　需補選第四門將赴印度候命

亞洲盃外圍賽第三圈D組第二輪，香港足球代表隊周六（11日）晚乘勝追擊，迎戰世界排名171名的柬埔寨。

若港隊順利取勝，大有機會自1968年後，再度晉級亞洲盃決賽周；但賽前再傳不利消息，主教練安達臣透露，因球員傷病問題，需從香港補選多一名守門員到印度候命。



港足周三晚對阿富汗順利打開勝利之門，惟由於同組印度2：0小勝柬埔寨登上榜首，港隊僅排小組第二。不過，假如港足今場鬥柬埔寨全取3分，很有可能在相隔54年後再度出線亞洲盃決賽周。

港呎主教練安達臣深知若球隊擊敗柬埔寨，出線機會高唱入雲。（HKFA）

就連主教練安達臣也明言若球隊獲勝，至少以最佳次名身份出線的機會高達90%，「全隊上下都知道，贏波對我們有多重要。」然而他認為球員不能繼續沉浸在上仗勝利的喜悅中，要盡快專注備戰，皆因柬埔寨並非容易對付。

「明天是硬仗，我看過柬埔寨對印度的比賽，印度想入波都有難度，我們要部署好戰術及比賽計劃，先可以有理想的賽果。」

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港足餘下賽程：

6月11日

柬埔寨 Vs 香港

開賽時間：07：30 pm（HKT）

地點：印度加爾各答鹽湖體育場



6月14日

印度 Vs 香港

開賽時間：11：00 pm（HKT）

地點：印度加爾各答鹽湖體育場



*兩場賽事均由港台電視32免費現場直播



港足前鋒安永佳指新教練的戰術令自己踢得更享受。（HKFA）

至於首仗有波入的前鋒安永佳，已急不及待再次上陣，希望為香港再創歷史。這位少有出席賽前記招的射手看來有點緊張，說話時忍不住拿起水樽，又意外用手打中咪高峰。

「或許我們在賽事展開前被看低一線，但我們會做好本份，令香港市民驕傲。經過第一場比賽，大家知道我們有能力做得到。」

曾在前主帥麥柏倫麾下上陣的他又稱，新戰術令前鋒在場上享有更多自由，更多進攻機會，所以踢得更加享受。「會繼續按教練要求去做，繼續相信他，相信這套系統。」

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港隊日前宣布有球員確診，部份球員也傳出抵埗後感到不適、無法上陣。安達臣跟安永佳在記者會大部份時間都戴上口罩，至最後才應要求除罩拍照，做法有別於柬埔寨國家隊及現場主持。

安達臣透露，球員仍未適應印度炎熱潮濕的天氣，部份人首仗後也顯得特別疲憊，所以會集中恢復球員體力，今日只作簡單訓練。「我不想在賽前說太多有關疫情的事，體能教練團隊會努力工作，令球員保持最佳狀態。」

不過，安達臣在之後與香港傳媒的記者會中補充，由於現時陣中3名守門員都有傷病在身，他雖對情況感到樂觀，但港隊仍會從香港補選第四名守門員——效力冠忠南區的伍瑋謙，於今晚飛往印度。

足總之後表示，伍瑋謙並非直接加入大軍名單，而是在印度候命，以增強港隊調動靈活性，以免球隊受守門員傷病而影響參賽。