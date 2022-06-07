亞洲盃外圍賽︱港足兩球員抵印度後確診　主帥堅持逼搶獲球員信任

香港足球代表隊在亞洲盃外圍賽鬥阿富汗前傳來壞消息，隊中5名職球員確診。主教練安達臣表示球隊雖沒有最好的人腳，但仍會嘗試踢出新戰術。



港隊周三晚將迎來亞洲盃外圍賽第三圈首戰，鬥世界排名150位的阿富汗。主教練安達臣今日跟中場迪高出席賽前記者會，當地傳媒對球隊疫情下停操、備戰、外流內地球員無法入選等議題十分有興趣，令兩人需多次詳細解釋，花掉記招大部份時間。

港足主教練安達臣（左）跟迪高（右）出席賽前記者會。（HKFA）

然而對港隊打擊更大的，是足總公布港足兩名球員跟3名職員，昨日（6日）經檢測後確診；足總補充，港隊在上周五（3日）離開馬來西亞時，全隊核酸檢測均是陰性。

足總又指，確診者正按照規定自我隔離7天，惟他們即使完成隔離後檢測呈陰性，仍需要視乎球隊情況，而決定能否歸隊。期間港隊會定期作快速測試，在運動以外的時間配戴口罩，並安排獨立房間供球隊用餐，盡力減低成員感染風險。

港隊日前飛往印度備戰，部份職球員在抵埗後確診。（HKFA）

沒有最好的人腳，備戰又接連受影響，安達臣坦言對結果沒抱很大期望，但強調球隊仍有機會晉級，也應藉此讓年輕及新球員改進。

上任後希望令港足改踢壓逼性足球的他，指球隊過去10場賽事大多主守，並多次落敗，沒可能令球迷及球員滿足。

「你問問他（身旁的迪高），全世界大部份球員都不喜歡只顧防守，他們都想踢波，想進攻，想贏，這就是我們想做的事。即使不會在開始時就成功，我們仍要不斷嘗試、堅持，因為最後我們可能就做到了。」

港足主帥安達臣多番提及球隊備戰的苦況。（HKFA）

雖然安達臣首場正式帶隊的友賽，港隊日前以0：2不敵馬來西亞，惟迪高指全隊都向教練投以信任的一票。「一步一步來，我們在往好的方向前進，球員都很相信教練，大家一起去面對。」

迪高又表示，知道阿富汗陣中不乏速度高的球員，預計明天會是場硬仗，「我肯定球隊會盡力做好本份，我們都想令香港足球進步。」港隊今晚會進行賽前最後一課操練，香港時間明晚7時30分正式展開今屆亞洲盃外圍賽之旅，屆時港台電視32會免費直播。

港隊在印度展開操練，球員對教練投下信任的一票。（HKFA）