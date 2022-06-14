【英超】車路士名宿論盧卡古敗家原因　兩大聯賽特點不同成分野

盧卡古去年夏天由國際米蘭轉投車路士，整季狀態浮浮沉沉，又經歷傷患與確診，一季過後他亦正式被掛上「敗家」之名。

前車路士中場米基爾近日在訪問間談到盧卡古問題所在，他直言英超與意甲大不同，而該前鋒就是缺乏前者要求的強度。



盧卡古以9750萬鎊轉會費加盟車路士，在各項賽事44次上陣僅入15球，相比前兩季在國際米蘭上陣95次入64球，狀態有天壤之別。

盧卡古以9750萬鎊轉會費加盟車路士，在各項賽事44次上陣僅入15球。（Getty Images）

回歸車路士季初表現理想，隨後愈踢愈沉，亦與領隊杜慈鬧不和，究竟盧卡古敗筆處何在？

前車路士中場米基爾近日在訪問間，就回應了此問題，他認為英超與意甲的強度左右了盧卡古「神鋒」或「敗家」。

盧卡古今季愈踢愈沉，亦與領隊杜慈鬧不和。（Getty Images）

米基爾表示論節奏，英超和意甲不能相提並論：「是兩種模式，英超強度大，節奏也是非常快速；意甲，真的很慢。」米基爾再指出，盧卡古的確欠缺一些英超條件：「英超的速度，意甲簡直是應付不了，前者要求你具備更多的條件；意甲，到了40歲也能踢。」

米基爾表示論節奏，英超意甲不能相提並論。（Getty Images）

表現不似預期，盧卡古及車路士雙方亦感失望，近期傳出國米提出借用這名前鋒，惟其32.5萬鎊的周薪成為門前沙石，令交易有所難度。