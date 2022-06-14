足球轉會｜拜仁筍價簽荷蘭新星格雲貝治　阿積士公開轉會費金額

德甲班霸拜仁慕尼黑宣布，從阿積士簽入荷蘭新星中場賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch），雙方簽約至2027年。



20歲的格雲貝治說：「當收到拜仁的邀請後，我沒有考慮很久。拜仁是球壇其中一支最大的球會，全世界的球員都有希望為他們效力。我來到拜仁是為了贏很多錦標，拜仁本身都一直贏得很多冠軍。在這間球會，沒有東西是不可能的，包括贏歐聯。再者，這間球會非常團結，我十分喜歡。」

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拜仁行政總裁簡尼說：「格雲貝治是個年輕及極具吸引力的球員，很多歐洲頂尖球會都希望羅致他。他選擇了拜仁，因為他可以在這裏成長到最頂級水平。像他那樣有實力的球員，對拜仁的未來發展十分重要。」

阿積士都有發聲明證實格雲貝治離隊，並披露了轉會費。雖然格雲貝治是具潛力的新星，但他有離心，而且與阿積士的合約只餘一年，所以轉會費相當實惠！他的基本轉會費只有1850萬歐元，包括潛在附加費用可達2400萬歐元。

格雲貝治8歲時加入阿積士青年軍，到18/19球季他16歲時首次一隊上陣。4年來，他為阿積士各項賽事上陣103次，攻入12球，贏得3次荷甲冠軍。他在2018年為荷蘭贏得U17歐國盃；去年，他獲荷蘭大國腳徵召，已經10次為國家隊披甲，取得一個國際賽入球，他還參與了去年的歐國盃決賽周。